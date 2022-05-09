北市首公布「酒駕累犯」姓名、無碼照　他2年內「二度酒駕」被抓包

▲台北市政府首次公布酒駕累犯名單。（圖／台北市交通局提供）

記者袁茵／台北報導

酒駕新法於2022年3月31日上路，針對屢次酒駕或拒測違規再犯者，除了現行加重罰鍰、吊銷駕駛執照和道安演習等處分外，可以公佈酒駕累犯姓名和照片。台北市政府交通事件裁決所9日首次公佈酒駕累犯者姓名、照片，為一名叫「陳里墻」之駕駛，4月1日在民權東路四段違規，酒精濃度超過規定標準第2次。

台北市交通局交通事件裁決所9日表示，酒駕新法已於2022年3月31日上路，針對屢次酒駕或拒測違規再犯者，自2019年7月1日起算，於10年內第2次累犯，除了現行的加重罰鍰、吊銷駕駛執照及道安講習等處分，並得公布酒駕累犯的姓名、照片及違規事實。

裁決所指出，​台北市首次公告酒駕累犯名單計有1名，於2021年2月24日第1次酒駕，2022年4月1日第2次酒駕在民權西路被警方攔下開單， 已公告於交通局官網酒駕及拒測累犯公布專區，公告內容是依中央規定，裁決確定後即公布汽機車駕駛人姓名、照片及違規事實等相關資訊。

最後，裁決所呼籲「喝酒不開車，開車不喝酒」，勿心存僥倖駕車上路，找代駕服務或搭乘大眾運輸，以免觸犯法律而受罰，以杜絕酒駕情形發生，避免意外而遺憾終身。