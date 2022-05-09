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社會 社會焦點 保障人權

情侶吵架男嗆警「看什麼」心虛想走　行李廂搜出毒咖啡包

記者張君豪／台北報導

5月4日晚間22時36分，台北市信義區基隆路2段驚傳家暴案件，警方獲報到場處理，發現現場為熊男（31歲）與鄭姓女友（21歲）因感情問題在自家樓下大吵，女方堅稱男生取走她私人物品，雙方因此爭吵，但男友情緒失控不斷在現場大聲吼叫，鄭女只好報警求助。警方協助鄭女取回私人物品時，眼尖在熊男行李發現疑似毒咖啡包、經檢驗呈現三級毒品一粒眠反應，當場將熊男逮捕。

▲熊男與女友吵架警員到場還大聲嗆警「看甚麼看」結果遭搜出毒品咖啡包當場被逮。（圖／記者張君豪翻攝）

▲熊男與女友吵架警員到場還大聲嗆警「看什麼看」，結果遭搜出毒品咖啡包當場被逮。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

▲熊男與女友吵架警員到場還大聲嗆警「看甚麼看」結果遭搜出毒品咖啡包當場被逮。（圖／記者張君豪翻攝）

信義警分局六張所警員抵達時，雙方在路旁社區大樓前拉扯，熊男見警察到場打算幫女友檢查他行李，情緒激動不斷嗆警「你看、你在看啊！看甚麼看！」警員也據理力爭，「你在心虛甚麼啦？你有沒有拿他東西？」

熊男不知何故心虛，急忙欲提拿行李箱離開，警方安撫雙方情緒，經熊男同意當下打開紙箱供女友檢視，警方全程蒐證，過程中員警眼尖發現行李箱內有疑似毒品咖啡包3共包。

警員這才恍然大悟，熊男為何著想離開，熊男見事跡敗露，坦承毒咖啡包為自己所有。警方經毒品檢驗試劑，毒咖啡包呈現反應第三級毒品一粒眠成分，當場查扣毒品咖啡包3包，當場逮捕熊嫌，訊後依觸犯《毒品危害防制條例》移送台北地檢署。

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