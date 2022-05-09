每週供5.5萬人篩檢！北市開22家防疫急門診　「南區車來速」最快11日上線

記者袁茵／台北報導

全台9日新增4萬263例本土確診，台北市為7057例；台北市政府日前開設12家防疫急門診和北士科車來速篩檢站，並於9日新增聯合婦幼醫院親子防疫急門診，台北市副市長黃珊珊9日表示，台北市長柯文哲於各大醫院的院長討論設置防疫急門診，從今起將於12個站點，擴增至22個，每週可提供5萬5030人次篩檢。

台北市政府9日下午3時30分召開防疫記者會，由於台北市長柯文哲有其他行程，因此由台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤等人出席。

黃珊珊表示，上週五和柯文哲、各大醫院院長們開會討論設置防疫急門診，很感謝許多大醫院在這個嚴峻的時刻，主動積極配合國家的需求，扛起社會責任，台北市的防疫急門診從上周12個站點，至今增加至22個，每週可提供的防疫急門診量能為5萬5030人次，協助全市醫院快速的做到輕重症分流，並保有中重症的病患急需的醫療資源。

黃珊珊強調，表單可以看出每個醫院所開的急門診數量，希望快篩陽性者可到急門診就醫、拿藥和採檢；並謝謝所有台北市的醫療團隊、醫護同仁的辛勞，開這麼多急門診對醫院來說是很大負擔，除了北士科車來速之外，也開始在木柵建置「木柵機廠車來速」，謝謝萬芳醫院擔起這次的重責大任，會在最快時間內上線服務市民，希望於週三對外開放，並提前讓市民預約。