　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

柯P快篩買太少？陳時中稱「北市最有錢」：當初疫情不高買少沒關係

▲▼中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲快篩試劑引發地方與中央口水戰，指揮官陳時中也作出澄清。（圖／指揮中心提供）

記者林育綾／台北報導

快篩試劑不足引發地方與中央口水戰，柯文哲昨8日表示不該太相信中央，而有市議員翻出，北市1至4月僅花53萬預算買快篩試劑，遠低於高雄5000萬、新北700多萬，如今北市怨中央徵用導致快篩不夠，有媒體問指揮中心是否覺得冤枉？陳時中今（9）日回應，北市一向最有錢，當時可能疫情不高，買得比較少沒關係，現在中央與地方要合作運用才是重點。

本土病例持續爆發，全台快篩試劑需求增加，民眾購買不到，也引發地方與中央來回議論。近傳北市要求12萬劑，而中央允諾撥補73萬劑，北市府卻表示沒收到，柯文哲昨8日被問及遭刪28億預算時還提到，不該太相信中央所說的話；而指揮中心也在今日澄清，73萬劑快篩將依照北市府的電子郵件回函，將於9日、11日、13日三天分別配送。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今日中央流行疫情指揮中心記者會上有媒體提問，有議員翻出台北市政府從今年1月至4月中，只花了53萬元預算購買快篩試劑，遠低於新北市700多萬、高雄市5000萬，如今北市又提及被中央徵用，導致快篩不夠，指揮中心是否覺得很冤枉？

陳時中回應，「台北市一向最有錢，最能擔負些經費，那時候可能疫情不高，就買得比較少，我想都沒有關係」，不過他認為，中央和地方總是要合作，快篩也好，其他也好，都能做最好的運用，這才是重點。

而針對北市僅花53萬預算購買快篩試劑，台北市政府發言人陳智菡在稍早也澄清，台北市政府各局處透過緊急採購方法與廠商簽約，光是教育局就花了9500萬元採購100萬劑快篩。

陳時中也強調，由於許多事的情境不同，總是地方有地方反映意見，中央有中央專家會蒐集相關意見，做最適當的安排；針對每個人看法不同以及地方的聲音，他表示中央都會尊重，也會聽取，在分配上有一個防疫動員計劃，就是讓地方政府根據任何相關業務費用，都可以用此計畫提報上來。

►在家也萌翻天！少女必搶睡衣369元起

ET快訊
台大24歲研究生墜八仙山亡　雙親悲痛：為何不派直升機？
保險業崩潰！「恐被防疫保單逼死」　籲政府協調
快訊／盧秀燕宣布：PCR得來速明上路　7間診所曝光
快訊／普丁勝利日演說　稱進攻烏克蘭「唯一正確決定」
快訊／在和碩旁邊！晶碩光學爆群聚　212人確診
確診數連2天下降「高峰已過？」　陳時中揭可能性
6.1地震「台北這4區」特別晃！　氣象局：場址效應
國軍CM11戰車「騎上分隔島」撞斷電桿！　照片糗曝
快訊／連2起激烈地震！　氣象局：5天內有規模4~5餘震
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／民眾排隊搶買快篩！　陳建仁認了「政府準備不足」

00：30路過台大急診！名主播「直擊2景象」秒鼻酸　網洗版淚謝

澎湖+39！新增6學生確診「從大學到國小」　9校20班停課　

台南緊急採購快篩試劑　1月到4月24.5萬劑陸續到貨

台東+276！綠島新增17確診　2養護機構再添16例

快訊／高雄關懷包得來速後天上路　陳其邁：確診後2hrs開放代領

南投+197！8社區篩檢站啟動　籲居隔民眾多使用視訊診療

柯P快篩買太少？陳時中稱「北市最有錢」：當初疫情不高買少沒關係

12星座「維繫關係」4個祕訣　讓你們感情不降溫

提升專業技能　台南市動物之家志工與飼主訓練講座開跑！

連千毅罵哭辣妹助理「不爽就回家」　她委屈掉淚：我到底做錯什麼？

蔡淑臻《暴走女外科》吃掉朱軒洋！　他擲筊向神懺悔：大家都男人嘛

長瀨昆妮被連千毅飆罵　委屈走人：我做錯什麼

《第六感》有小全智賢、老Jennie　美珠遭封「小劉在錫」爆氣扔鞋XD

上海公安破門「強制轉運」　想報警遭嗆：也是我來！

寶特瓶+毛巾變身泡泡蛇　4招孩子在家防疫也開心

周湯豪亂玩濾鏡「我看起來好噁心」　鬼鬼笑：長這樣不想跟你做朋友

小S母親節爆哭「今天是幸福的媽媽」　三女兒送大禮...她懺悔：不該說妳們壞話

劉德華「打赤腳+捲褲管」埋頭拖地　房間曝光...粉絲笑：天王也做家務

「泰山壓頂vs髮廊技法」　爸幫姐弟吹頭待遇大不同

快訊／民眾排隊搶買快篩！　陳建仁認了「政府準備不足」

00：30路過台大急診！名主播「直擊2景象」秒鼻酸　網洗版淚謝

澎湖+39！新增6學生確診「從大學到國小」　9校20班停課　

台南緊急採購快篩試劑　1月到4月24.5萬劑陸續到貨

台東+276！綠島新增17確診　2養護機構再添16例

快訊／高雄關懷包得來速後天上路　陳其邁：確診後2hrs開放代領

南投+197！8社區篩檢站啟動　籲居隔民眾多使用視訊診療

柯P快篩買太少？陳時中稱「北市最有錢」：當初疫情不高買少沒關係

12星座「維繫關係」4個祕訣　讓你們感情不降溫

提升專業技能　台南市動物之家志工與飼主訓練講座開跑！

明天開始！北市第11期疫苗供8萬多劑　開放6-11歲兒童預約莫德納

艾瑪史東淡藍色禮服化身「希臘女神」　神仙氣質驚艷全場

快訊／民眾排隊搶買快篩！　陳建仁認了「政府準備不足」

金寶控沈軾榮爆料洩密　總經理三問：有什麼資格談公司治理？

台大24歲研究生八仙山墜谷亡　雙親悲痛認屍：為何不派直升機

糗！任容萱叫錯楊貴媚名字　抱頭崩潰「我金魚腦」

湯姆斯盃／周天成三局擊敗世界排名64　中華領先1比0德國

散步超開心！黑柴妹嗨爆「後腳站立狂跳」　萌樣笑翻網：是小兔子

00：30路過台大急診！名主播「直擊2景象」秒鼻酸　網洗版淚謝

澎湖+39！新增6學生確診「從大學到國小」　9校20班停課　

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

生活熱門新聞

美魔女打2劑高端後半癱　雙眼失明臥床包尿布

3症狀維持三天可先快篩！6QA一次搞懂

快訊／今增12死！本土+40263例

快訊／晃很大！台北下午2點23分地震

陽性率上升解封更快　確診居家照護有望變5天

確診者喊升3級「Omicron不像流感」

本週「強降雨時間點」出爐！雨下大又久恐釀淹水

巴哈網友PO「陳時中就是賤種」　23樓神坦救援

陳時中估5／20進入疫情高峰「連燒22天」

9歲兒快篩陽快休克　母二度奔台大：等等等

業者拒賠「數位證明確診」　陳時中回應

本土今40263例！新北14179最多

女確診無法講話！護理師猛抓衝急診

社交距離APP「整排紅字」　網揭2巨雷搖頭了

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

美魔女打2劑高端後半癱　雙眼失明臥床包尿布

快訊／納豆出院首現身！「大家好，我回來了」

目睹納豆失禁！依依爆哭「緊抓病床求醫生救他」

台中女追撞載運晶片車！下場恐賠慘

3症狀維持三天可先快篩！6QA一次搞懂

快訊／今增12死！本土+40263例

老公家暴我！小甜甜抱2月嬰兒離家

快訊／晃很大！台北下午2點23分地震

確診一次領走20萬！防疫保單讓業者「賠到脫褲」　案例曝光

婦日搭60趟電梯　遭討13萬管理費

媽媽缺錢繳房租！14歲女兒「借她7萬5」

陽性率上升解封更快　確診居家照護有望變5天

確診者喊升3級「Omicron不像流感」

滑水道突崩塌「遊客飛出」影曝光

本週「強降雨時間點」出爐！雨下大又久恐釀淹水

更多

最夯影音

更多
連千毅罵哭辣妹助理「不爽就回家」　她委屈掉淚：我到底做錯什麼？

連千毅罵哭辣妹助理「不爽就回家」　她委屈掉淚：我到底做錯什麼？
蔡淑臻《暴走女外科》吃掉朱軒洋！　他擲筊向神懺悔：大家都男人嘛

蔡淑臻《暴走女外科》吃掉朱軒洋！　他擲筊向神懺悔：大家都男人嘛

長瀨昆妮被連千毅飆罵　委屈走人：我做錯什麼

長瀨昆妮被連千毅飆罵　委屈走人：我做錯什麼

《第六感》有小全智賢、老Jennie　美珠遭封「小劉在錫」爆氣扔鞋XD

《第六感》有小全智賢、老Jennie　美珠遭封「小劉在錫」爆氣扔鞋XD

上海公安破門「強制轉運」　想報警遭嗆：也是我來！

上海公安破門「強制轉運」　想報警遭嗆：也是我來！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面