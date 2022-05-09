柯P快篩買太少？陳時中稱「北市最有錢」：當初疫情不高買少沒關係

▲快篩試劑引發地方與中央口水戰，指揮官陳時中也作出澄清。（圖／指揮中心提供）

記者林育綾／台北報導

快篩試劑不足引發地方與中央口水戰，柯文哲昨8日表示不該太相信中央，而有市議員翻出，北市1至4月僅花53萬預算買快篩試劑，遠低於高雄5000萬、新北700多萬，如今北市怨中央徵用導致快篩不夠，有媒體問指揮中心是否覺得冤枉？陳時中今（9）日回應，北市一向最有錢，當時可能疫情不高，買得比較少沒關係，現在中央與地方要合作運用才是重點。

本土病例持續爆發，全台快篩試劑需求增加，民眾購買不到，也引發地方與中央來回議論。近傳北市要求12萬劑，而中央允諾撥補73萬劑，北市府卻表示沒收到，柯文哲昨8日被問及遭刪28億預算時還提到，不該太相信中央所說的話；而指揮中心也在今日澄清，73萬劑快篩將依照北市府的電子郵件回函，將於9日、11日、13日三天分別配送。

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今日中央流行疫情指揮中心記者會上有媒體提問，有議員翻出台北市政府從今年1月至4月中，只花了53萬元預算購買快篩試劑，遠低於新北市700多萬、高雄市5000萬，如今北市又提及被中央徵用，導致快篩不夠，指揮中心是否覺得很冤枉？

陳時中回應，「台北市一向最有錢，最能擔負些經費，那時候可能疫情不高，就買得比較少，我想都沒有關係」，不過他認為，中央和地方總是要合作，快篩也好，其他也好，都能做最好的運用，這才是重點。

而針對北市僅花53萬預算購買快篩試劑，台北市政府發言人陳智菡在稍早也澄清，台北市政府各局處透過緊急採購方法與廠商簽約，光是教育局就花了9500萬元採購100萬劑快篩。

陳時中也強調，由於許多事的情境不同，總是地方有地方反映意見，中央有中央專家會蒐集相關意見，做最適當的安排；針對每個人看法不同以及地方的聲音，他表示中央都會尊重，也會聽取，在分配上有一個防疫動員計劃，就是讓地方政府根據任何相關業務費用，都可以用此計畫提報上來。