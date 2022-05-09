柯文哲去哪了？今請假一整天　黃珊珊：他在火車上「線上開會」

記者袁茵／台北報導

全台9日新增4萬263例本土確診，台北市佔了7057例。台北市政府為因應疫情，過去都是由台北市長柯文哲或台北市衛生局召開防疫記者會，但9日卻只有台北市副市長黃珊珊出席，引發外界熱議。對此，黃珊珊回應，柯文哲很早就有請假，儘管人在火車上也有線上視訊開會。

台北市政府9日下午3時30分召開防疫記者會，由於台北市長柯文哲有其他行程，因此由台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤等人出席，並對陳時中稱73萬快篩劑爭議、聯合婦幼親子防疫急門診、台北市22間醫院開設防疫急門診、南區車來速篩檢站、疫苗預約一事做說明。

被問到柯文哲為什麼於9日請了一整天的假？黃珊珊於防疫記者會中說明，柯文哲很早就請了今天的假，主要是因為比較難改期，不過即使請假，柯文哲都有在線上開完上午防疫會議，並且下達指示，「雖然（柯文哲）在火車上，還是有繼續開會。」

另外，關於立委蔣萬安8日於臉書直播，不過外界發現黃珊珊帳號也在同步觀看一事，黃珊珊回應，「我知道蔣萬安有確診，所以有表示關心。」至於觀看蔣萬安直播的是否為黃珊珊本人？黃珊珊說，「應該是我們小編很認真。」

▼台北市副市長黃珊珊。（資料圖／北市府提供）