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清冠一號大缺貨　彰化設金色通道PCR+開藥一條龍「這家先試辦」

▲清冠一號大缺貨，彰化設金色通道PCR+開藥一條龍「這家先試辦」。（圖／記者游瓊華攝）

▲清冠一號大缺貨，彰化設金色通道PCR+開藥一條龍「這家先試辦」。（圖／翻攝王惠美臉書）

記者游瓊華／彰化報導

彰化今天單日新增確診個案497例！近來疫情急遽升溫，全台清冠一號大缺貨，但高風險族群不一定適用西醫抗病毒藥物。彰化縣長王惠美今天宣布，彰化縣已經啟動「金色通道-友善急門診快速通關」服務，與衛生福利部彰化醫院合作啟動，採檢分類重症評估，以高風險確診個案，65歲以上、2歲以下具有重症風險者為主，採一條龍服務，如果是急重症則住院治療，如果是輕症，則以診療處方、抗病毒藥物以及給予清冠一號，並立即啟動居家照護，縮短時程，以免讓病人等太久。

王惠美也提到，除了部彰之外，彰化縣12家醫院也要建立金色通道，採取採檢、住院評估、診療、投藥，一次到位的一條龍服務。此外，縣府統計，目前彰化居家隔離達到1871人，彰化縣高、國中九宮格學生防疫假3日的共32班、國小暫停實體課程3天的有35間國小共92班，幼兒園19班停課；至於復課部分，國、高中小共81班復課，幼兒園14班復課。

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彰化縣長王惠美表示，中央政策重大調整，居家隔離匡列只有同住者，職場和學校不再匡列，所以確診人數沒有再攀升，故彰化縣確診個位數略低。衛生局長葉彥伯表示，個案減少是暫時還是持續性，須再觀察，目前確診以青壯族群最多，佔一半以上，最要注意的是老年族群個案比例是否攀升，目前彰化縣65歲以上確診者比例是8.2％，目前採分流收治原則，有肺炎跡象一定要住院。

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