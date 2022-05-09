蔡壁如喊話快篩試劑公費發放　「不要讓民眾被剝兩層皮！」

▲疫情升溫，也讓快篩試劑需求量大增。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

疫情升溫，讓快篩試劑需求量大增，快篩價格也成為輿論焦點，對此，立委蔡壁如9日呼籲，這幾個月快篩需求量大，就應該改由公費發放，「沒有道理用人民的納稅錢去買，但又要人民自己再掏腰包花錢去買，等於是人民被政府剝兩層皮！」

蔡壁如指出，在漸漸走向共存的路上，政府所有的防疫政策都跟快篩有關：能不能請假、能不能去醫院就診都要篩，「那麼政府的責任就是要提供足量的、人民可以負擔得起的快篩試劑！」

蔡壁如表示，很高興聽到總統蔡英文說月底即將有1億劑的快篩要進來了，這幾個月快篩需求量大，就應該由公費發放，「沒有道理用人民的納稅錢去買，但又要人民自己再掏腰包花錢去買，等於是人民被政府剝兩層皮！」

對於快篩價格，蔡壁如也痛批「離譜」，她指出，台灣賣的快篩試劑，以台灣國民所得、薪資水準來看，價位偏高。在一人染疫幾乎就是全家染疫的時刻，一次快篩，一個家庭就要花去四百塊、五百塊錢。一支100塊的公費快篩試劑是不是太貴，你不要去問德國人、日本人，去問街頭上排隊買快篩的人就知道。

蔡壁如直言，我們是已開發國家裡最後一個走向共存的，台灣早就可以借鏡國際經驗，但CDC連抄都抄不好，日增數萬確診案例，國外不是都演過好幾遍了？為什麼指揮中心都看不到？還是他們只看到自己坐在神壇上的樣子，「防疫政策朝令夕改，哪些人該隔、隔多長時間，幾歲才能收治，說是滾動式檢討，但根本就是左支右蹙、前後矛盾。」 左支右絀

蔡壁如表示，蔡英文說月底就要進口一億劑的快篩，快篩之亂就要解決，這些取之於民的錢，就要用之於民，「公務預算的來源，就是我們的納稅錢、就是我們的錢，為什麼還要我們再拿錢出來買？為什麼不是政府用公費買來，免費提供給人民？」