全家有症狀！他狂咳嗽無奈吐一句話　醫嘆：感染黑數

記者陳俊宏／綜合報導

台北市立聯合醫院胸腔科醫師蘇一峰看診，聽到一名患者說「買不到快篩」，而無法自我篩檢，讓他當場嘆氣，「感染黑數，不驗就不會確診。」為增加快篩購買便利性，今天（9日）起四大超商、屈臣氏、康是美、全聯、美廉社等8個通路開始販售。

蘇一峰今天在臉書說，一名50多歲大哥進入診間就開始咳嗽，主訴痰多還一邊吸鼻水。他分享和對方的對話：

蘇一峰：你應該要採檢新冠病毒，你的症狀很像，而且X光也有明顯肺炎了。

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患者：是喔，我家人也都跟我一樣症狀…

蘇一峰：你這就是啦！機會很高是新冠！全家也都有症狀，你X光也是肺炎，你幹嘛不趕快驗一驗！（生氣）

患者：我買不到快篩啊…

▲▼今超商、賣場開賣快篩。（圖／記者蕭筠、呂佳賢攝）



蘇一峰嘆氣直呼，「唉…感染黑數，不驗就不會確診。」對此，許多網友留言，「買不到快篩不驗也不是故意的，很無奈啊」、「不是大家都有美國時間去排快篩，如果真的夠又何必排。」

本土疫情近10天以來已累計近30萬例，快篩實名制也讓買不到的民眾罵聲連連。為增加購買便利性，今天起四大超商、屈臣氏、康是美、全聯、美廉社等8個通路，販售「亞培家用新冠病毒抗原快篩試劑檢測套組」，每人限購一劑。

▼蘇一峰貼出該名患者的X光片。（圖／翻攝蘇一峰臉書）

