社交距離APP「整排紅字」妹子驚：滿街確診者？　網揭2巨雷搖頭了

▲原PO直呼，「滿街確診者？」（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

簡訊實聯制正式退場後，取而代之的就是「台灣社交距離APP」。就有一名從事服務業的網友發文表示，自疫情爆發後，她再也沒有出去玩，想不到這幾天竟接連跳出接觸通知，「之前本來都是無的！」貼文曝光後，底下網友熱議，「藍牙沒開等於沒裝」、「有確診沒上傳，還是沒用啊」。

這名網友在臉書社團「爆廢公社二館」上貼文，直呼「滿街確診者？」她透露自疫情爆發以來，她就再也沒有出去玩了，從事服務業的她，就只有正常的上班、下班；不過，「台灣社交距離APP」這幾天卻跳出接觸通知，而且是「4月23日就有了！」

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原PO表示，原本APP內的「每日接觸狀況」都顯示無，現在則有好幾則接觸通知，其中最長還達1小時26分鐘。雖然她先讚許有不少確診者回報自己的ID，不過同時也感嘆現在確診者那麼多，回報ID不是強制，大家也只能趕快打疫苗、戴好口罩、多消毒來防疫了。

▲原PO的「每日接觸狀況」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

文章曝光後，多數網友也對「確診者要自行回報」這點感到不解，「確診者要自己輸入，而且雙方都必須開啟藍牙，說實在APP根本...」、「上上禮拜教室我前前位同學確診，我們班沒有一個人收到通知」、「沒下載跟有下載但沒回報確診資料的人都不會出現接觸史的資料」、「問問身邊確診的朋友吧，衛生局根本沒有強迫確診者要上傳資料到這個APP」、「我公司確診者好幾位，我的APP也顯示無接觸風險」。

還有網友認為資料不夠即時，「我也是本來都沒有，昨天突然跳出來5分鐘，都過十天了，講難聽一點我都在平行時空居家隔離完了才通知」、「我也是昨天才跳出來」、「我有警示過一次，但是已經是一週前，接觸4分鐘而已」。不過也有網友表示，「沒事，我也是餐飲業，也是一堆」、「原來真的有用，我的每天都無，還以為是沒啥用處的APP」。

本站日前報導《社交距離APP「會監控我在哪？」 12大QA看懂！確診按5步驟傳資料》，要達到「台灣社交距離APP」的最佳效益，除了使用者要開藍牙之外，下載人數也要夠多。指揮中心表示將持續宣導並鼓勵民眾安裝使用，同時也會協助確診者上傳接觸資料，讓防疫作業擴及到更深廣的面向。

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