交長要10萬劑快篩也沒有！　藍委轟衛福部和交通部「互相說好聽話」

▲洪孟楷怒批，衛福部次長薛瑞元和交通部長王國材互相說好聽話。（圖／翻攝國會頻道）



記者許展溢／台北報導

快篩對不少人是1劑難求，維持國內運行的第一線，如郵局、雙鐵、公車和客運等也等不到，交通部長王國材今（9日）表示，有跟指揮中心申請10萬劑還沒到，不過相信衛福部會積極處理。

立法院交通委員今邀請交通部部長王國材、衛生福利部次長薛瑞元就「疫情劇增國內大眾運輸防疫作為如何維持民眾正常生活運作及準備方案」進行專題報告，並備質詢。

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立委洪孟楷提到，全國還是很多人拿不到快篩，上週也請中華郵政送快篩，結果自己沒快篩，且有些地方還講因爲郵局送貨慢，造成地方買不到，把責任推給第一線人員，問王國材要不要幫第一線叫屈？王國材說，原來請貨運，但量能不夠才請郵政同仁，同仁也達成任務，這是誤會一場。

▲王國材說，已申請10萬劑快篩，但還沒到。（圖／記者許展溢攝）



洪孟楷認為，之前口罩不夠郵差送，三倍券、五倍券郵局幫忙發，快篩現在不夠也是郵局幫忙送，就是沒超前部署，讓這些基層變成救火工具人，還要被嫌，王國材則強調，本來不是郵局要送，是臨時時被請來幫忙。

中央有無分配快篩給交通部？王國材表示，申請10萬劑要給第一線，包括郵局、港公司邊境等，洪孟楷怒氣打斷，過去中央沒配？事情要交通部下面的人做，結果不給快篩，不客氣的說，邊境有這麼重要？現在來100人確診，對比國內1天4.5萬人確診，國內郵局等第一線相關人員在外面辛苦奔走，每天和不特定對象接觸，不是更重要？

王國材指出，主要是快篩劑「量的問題」，但衛福部應該會很快的補，並相信指揮中心會積極處理。薛瑞元回應，申請到會馬上做處理，洪孟楷追問何時？薛瑞元重複說「申請到」，氣到洪孟楷要王國材跟薛瑞元「不要在這邊互相說好聽話啦」，若真的都到了，大家民怨也不會這麼多，已經一星期多了，排快篩的人龍還是沒消失。