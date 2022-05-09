外媒示警台灣面臨大量死亡案例　吳釗燮：媒體比較聳動的標題

記者林銘翰／台北報導

英國媒體每日電訊報近期報導，曾為防疫模範生的台灣，因為解封太快，而且未能及時宣導及超前部署，恐在夏季前造成前所未有的死亡率。對此，外交部長吳釗燮9日表示，這只是全世界那麼多家媒體裡面，其中一家比較聳動的標題，這對台灣來講不是危機。

根據每日電訊報（The Daily Telegraph）報導，台灣在短短數週內，已從每日數百例確診病例飆升至數萬例，台灣正面臨著可怕的垂直彈道式感染狀況，「這可能會在夏天以前引發前所未有的死亡率。」

立法院外交及國防委員會9日邀請吳釗燮、僑委會委員長童振源等人報告「當前我國推動公眾外交與華語教育之策略及成效」，並備質詢。國民黨立委江啟臣質詢時詢問，現在正值國內疫情嚴重的時候，台灣是否有需要其他國家幫忙的地方。

對此，吳釗燮回應，外交部曾經跟指揮中心討論過這個議題，「目前台灣仍然是有力量處理自己國內的疫情」，這個部分指揮中心還沒有提出來，外交部也會配合指揮中心。

▲外交部長吳釗燮。（資料照／記者林敬旻攝）



江啟臣指出，這兩天看到每日電訊報的報導，讓他覺得蠻吃驚，這對台灣的國際印象、染疫狀況都會有影響，當然台灣現在的疫情很嚴重，確診數每天幾乎都是全世界數一數二，國際友人一定也會關心台灣、問台灣需要什麼幫助，「人家問這個的時候，我們要回答什麼？」

吳釗燮說明，台灣如果需要國際社會來幫忙，指揮中心會主動提出，「他們目前跟我們講，我們目前還不需要，還是在國內處理的程度」，而每日電訊報只是「全世界那麼多家媒體裡面，其中一家比較聳動的報導」。

吳釗燮也說，有關台灣疫情的狀況，相信所有國家的衛生專家都有看到，也都了解到台灣疫情的程度，包括中、重症患者只有大約0.25%左右，「這對我們來講並不是危機，相信其他國家也都了解」。

江啟臣提醒，國際的宣傳對台灣來講很重要，但是外交部在看待疫情的時候，恐怕要了解一下國內民眾的心情，「你如果講沒有那麼嚴重，我覺得這句話可能要斟酌一下，因為這對於染疫、現在憂慮的人，心情恐怕不是這樣」。

江啟臣建議，國際合作要回饋到質疑，「我們需要人家幫忙，就大方跟人家講」，外交的參與有時候不只是形式上的合作，而是在非常緊急的時候，需要實質的參與跟意見的交換，請外交部要多努力。

吳釗燮則表示，外交部跟指揮中心都有保持密切的聯繫，「如果有外交部可以扮演一些角色的部分，我們絕對會」。

另外，外交及國防委員會召委、民進黨立委羅致政也詢問，目前有沒有任何國家主動告知，希望能夠提供快篩給台灣，吳釗燮僅說，「目前沒有，因為他們大概也了解到，我們目前的狀況」。