母親節慰問居家照護關懷中心　侯友宜送志工康乃馨願平安

▲母親節慰問居家照護關懷中心，侯友宜感謝接線志工為民服務。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

因應新冠肺炎確診人數急遽增加，新北市政府自2日起，將居家照護關懷中心移至市府6樓大禮堂，由志工及市府同仁共同輪值100線專線電話。適逢母親節，防疫關懷服務仍不停歇，市長侯友宜8日特別到場慰問志工及同仁並發放康乃馨，感謝大家犧牲與家人過節時間為市民服務。

侯友宜指出，這段時間新北市的確診數、居隔數及居家照護數都是全國最多，第一線打仗的醫護、公衛體系夥伴及志工都非常辛苦，尤其近日防疫相關政策不斷調整，民眾很難掌握所有訊息，往往會將相關問題及負面情緒，反映給關懷中心的接線志工及同仁，感謝他們都十分有耐心地為民眾解答。

▲新北市長侯友宜送康乃馨給在居家照護關懷中心值線的志工劉寶銖。

侯友宜表示，為照顧居家照護及居隔者需求，新北投入超過3500名志工，協助衛生所及公所進行清消、長者送餐及生活關懷等服務。今年73歲的劉寶銖女士，有感疫情爆發人力吃緊，義不容辭加入接線志工行列，更特別在人手較少的母親節支援，其奉獻精神令侯市長非常動容，希望在眾人努力下，大家能度過平安健康的母親節。

社會局長張錦麗表示，新北市率全國之先執行居家照護計畫，保留醫療量能給中重症患者，讓輕症者、無症狀者、匡列隔離者在家休息；同時安排服務專線，讓民眾在家可以透過電話解決問題，並媒合相關資源讓居家照護者可以安心在家休養，感謝接線志工及同仁犧牲與家人過節的時間，以同理心和耐心協助民眾，透過溫暖關心的話語，安定焦躁的人心。居家照護關懷中心服務專線，服務時間自上午9點至晚間9點，執行10大關懷項目，有需求的民眾可撥打：02-8259-1520。

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