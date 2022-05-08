出示小黃卡享好康　桃園飯店業6月底前推「防疫安心優惠」

▲出示打滿三劑疫苗的小黃卡或數位疫苗證明，全台和逸飯店推「防疫安心優惠」。（圖／和逸提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情之下如何安心遊，讓生活影響降至最低！國泰飯店觀光事業旗下的和逸飯店桃園館即日起至6月30日止，推出「Stay Safe防疫安心優惠」，旅客凡出示接種三劑疫苗證明(小黃卡/數位疫苗證明)，住宿享房型免費升等，各餐廳用餐也可享折扣。此外，為旅客規劃放鬆身心的慵懶度假，和逸飯店推出睡到自然醒「和逸好Trip」與多重禮遇。

▲COZZI Blu和逸飯店桃園館於疫情期間讓可愛的Cozzi將取代客房服務之人力，協助運送備品或餐食，減少人與人的接觸。（圖／和逸提供）

國泰飯店觀光事業表示，因重視每位貴賓與員工的健康安全，集團於日前啟動「Hello! I’m Clean」安心防疫計畫，透過與國際知名衛生公司藝康(ECOLAB)合作，和逸、慕軒飯店耗時半年培訓與稽核，已全數獲得「2022藝康科學守護ECOLAB Science Certified」衛生認證標章，飯店全面嚴格執行各項防疫措施，強化清消頻率，讓旅客甩擔憂、盡享安心住宿用餐服務。

▲▼台和逸飯店推「防疫安心優惠」。（圖／和逸提供）

和逸飯店桃園館位於高鐵桃園站週邊，交通便捷，自即日起至6月底凡持三劑疫苗接種證明，全日自助餐廳Cozzi Market逸‧市集提供每週三「三人同行一人免費」等多項優惠，讓民眾疫期也可以安心遊。