新北中和自強公園3環步道　全齡共融藏身都市森林覓徑

▲自強公園位於人口密集都會區，充滿綠意的環境，讓民眾親近自然放鬆身心。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

現代都會生活節奏緊湊，在工作與生活品質皆追求進步的競爭壓力下，城市中的公園儼然成為繁忙城市裡使人放慢腳步的舒壓綠洲，而中和自強公園藏身於高人口密度的新北市中和區，為一座綠色的迷你山丘，矗立在灰色的都市叢林中。

景觀處表示，自強公園城市覓徑於2021年3月完工，占地1.65公頃，因公園位置坐落於饅頭山，故又稱有員山、圓山及圓墩仔等名稱，迄今已提供給眾多市民朋友們兒童遊戲、銀髮交誼、林蔭休憩、步道休閒、親近自然、古蹟參觀以及山林體驗等多面向的服務。

▲自強公園登山路線設置。

其中，又以設置多元登山路線，為自強公園不同於一般公園之處，目前依照使用者挑戰強度，區分3種路線等級，按強度高至低為「輕爬山路線」約600公尺、「微健行路線」約500公尺以及「逍遙遊路線」約520公尺，非常適合給各年齡層的大小朋友使用。

穿越都市叢林，走進自強公園，彷若柳暗花明又一村，親近與感受森林覓徑所營造的山林氛圍，在自然美景中遠離塵囂與繁雜，新北市公園在景觀處推動全齡、共融的理念下，呈現更豐富多樣的面貌。

景觀處長林俊德表示，在漫步林間同時，請大家維持戴口罩，保護自己與他人健康，平時也勤洗手、保持良好衛生習慣，有時間不妨到新北市的城市覓徑中走走，舒緩壓力，提升整體身心健康與幸福感受。

▲登山樁提供「輕爬山」公園服務。

▲具挑戰性的攀爬網創造更多元公園體驗。

▲走進自強公園來趟輕爬山，3種路徑帶來加倍的挑戰與樂趣。

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