防疫工作不停歇！防疫人員母親節仍上工　侯友宜暖送康乃馨

▲侯友宜慰問衛生局及衛生所同仁，談到防疫工作時，有護理長忍不住落淚。（圖／新北市府提供）



記者杜冠霖／新北報導

疫情嚴峻，新北市府衛生局、衛生所的一線防疫人員工作量越來越重，即使母親節也不停歇。對此，新北市長侯友宜特別在母親節（8日）前往慰問一線同仁，過程中也有護理長因工作龐雜，情不自禁落淚，侯友宜表示，要為假日佳節仍堅守在第一線的醫護及公衛同仁加油打氣，「感謝她們像媽媽一般守護市民。」

適逢母親節，新北市防疫工作不停歇，在今(8)日慰問居家照護關懷中心後，市長侯友宜也特別前往衛生局及板橋衛生所，為假日佳節仍堅守在第一線的醫護及公衛同仁加油打氣，感謝她們像媽媽一般守護市民。

侯友宜指出，新冠肺炎疫情爆發以來，市府衛生局及衛生所同仁日以繼夜處理防疫業務，侯友宜說，新北市確診數、居隔數及居家照護人數都是全國最多，衛生局及各地衛生所的業務量及防疫壓力相當大，在母親節當日，同仁犧牲與家人過節的時間投入防疫工作，令人十分心疼。

過程中，板橋衛生所護理長吳瑋珊在反映第一線執行過程遇到的問題，也情不自禁落淚，對此，侯友宜表示，板橋地區人口數多，非常理解同仁的辛勞、壓力及委屈，感謝護理長坐鎮指揮板橋衛生所，讓防疫工作順利推行。