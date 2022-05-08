北京市：疫情陷入膠著　朝陽區持續居家辦公「非必要不出區」

▲北京疫情持續。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

北京疫情持續升溫，情況最為嚴峻的朝陽區8日進一步提升管控措施，要求封控區施行區域封閉、足不出戶，並且全區繼續落實居家辦公，區內與民生保障無關的企業全部暫停，還將進一步加大監督檢查。

朝陽區人民政府副區長楊蓓蓓在疫情防控工作新聞發布會上表示，連日來社會面持續出現零星散發病例，部分管控人員未自覺嚴格落實居家隔離，人員流動帶來病毒社會傳播風險，加之病毒隱匿性強、不易於被發現，一旦出現傳播速度非常快，為盡快實現社會面清零，經綜合評估，朝陽區進一步提級管控措施。

楊蓓蓓指出，一是提級管控措施，封控區實行區域封閉、足不出戶、服務上門。全區臨時管控區按照管控區管理，管控區除做核酸外，實行足不出樓，嚴禁聚集，「將對於未按要求落實居家隔離等防疫要求，私自外出的行為進行嚴肅處理。」

楊蓓蓓提到，區域內各黨政機關、企事業單位，凡是生活、工作在朝陽的人員，生活在朝陽、工作在外區的人員，工作在朝陽、生活在外區的人員全部嚴格落實居家辦公。區域內與民生保障無關的企業全部暫停，將進一步加大監督檢查，對於未按要求嚴格落實的，嚴肅處理。

楊蓓蓓還強調，民眾不要組織家庭聚會，避免聚集風險，同時倡議非必要不出朝陽。

根據北京市官方通報，北京7日下午3時至8日下午3時新增39例感染，其中房山區16例，朝陽區11例，海淀區6例，豐台區3例，門頭溝區、通州區、昌平區各1例。

北京市政府新聞發言人徐和建表示，當前首都新增新冠肺炎病例仍在高位運行，仍有零星社會面病例，首都與疫情的較量正處於膠著狀態。