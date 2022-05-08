　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

北京市：疫情陷入膠著　朝陽區持續居家辦公「非必要不出區」

▲北京,前門大街,西城區核酸檢測點。（圖／CFP）

▲北京疫情持續。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

北京疫情持續升溫，情況最為嚴峻的朝陽區8日進一步提升管控措施，要求封控區施行區域封閉、足不出戶，並且全區繼續落實居家辦公，區內與民生保障無關的企業全部暫停，還將進一步加大監督檢查。

朝陽區人民政府副區長楊蓓蓓在疫情防控工作新聞發布會上表示，連日來社會面持續出現零星散發病例，部分管控人員未自覺嚴格落實居家隔離，人員流動帶來病毒社會傳播風險，加之病毒隱匿性強、不易於被發現，一旦出現傳播速度非常快，為盡快實現社會面清零，經綜合評估，朝陽區進一步提級管控措施。

▲北京,疫情,龐星火。（圖／CFP）

楊蓓蓓指出，一是提級管控措施，封控區實行區域封閉、足不出戶、服務上門。全區臨時管控區按照管控區管理，管控區除做核酸外，實行足不出樓，嚴禁聚集，「將對於未按要求落實居家隔離等防疫要求，私自外出的行為進行嚴肅處理。」

楊蓓蓓提到，區域內各黨政機關、企事業單位，凡是生活、工作在朝陽的人員，生活在朝陽、工作在外區的人員，工作在朝陽、生活在外區的人員全部嚴格落實居家辦公。區域內與民生保障無關的企業全部暫停，將進一步加大監督檢查，對於未按要求嚴格落實的，嚴肅處理。

楊蓓蓓還強調，民眾不要組織家庭聚會，避免聚集風險，同時倡議非必要不出朝陽。

▲北京,前門大街,西城區核酸檢測點。（圖／CFP）

根據北京市官方通報，北京7日下午3時至8日下午3時新增39例感染，其中房山區16例，朝陽區11例，海淀區6例，豐台區3例，門頭溝區、通州區、昌平區各1例。

北京市政府新聞發言人徐和建表示，當前首都新增新冠肺炎病例仍在高位運行，仍有零星社會面病例，首都與疫情的較量正處於膠著狀態。

►「智能掏耳棒」用手機就能看見耳道！超方便又有快感

ET快訊
「理賠數位證明」遭反彈！　產險公會說話了
快訊／鄧福如1歲兒確診！她曝爆哭照：母親節鉅獻
解決快篩之亂！各家通路快篩明開賣　「品牌、價格」一次看
25萬女網紅「身中13刀」慘死！男粉求歡被拒後怒刺殺
亞培快篩8大通路「藥妝店、超市、四大超商」明開賣　規則一次看
1圖看懂一週天天有雨！北台灣這天剩19℃
余苑綺癌指數飆高「站都不能站」　母親節堅強發聲
快訊／今增12死！　本土+44294例
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

25萬女網紅「身中13刀」慘死！男粉絲砸400萬求歡　被拒後怒刺殺

北京市：疫情陷入膠著　朝陽區持續居家辦公「非必要不出區」

李家超高票當選香港特首　林鄭月娥祝賀：將全力協助新一屆政府

上海傳實施「一人感染、全樓轉運」　公安直接上門：不配合就強制

北京列出超長罪狀！怒控美國家民主基金是「白手套」

李家超：上任後優先處理房屋問題　並適時推進「23條」立法

李家超99%高票當選特首　陸港澳辦祝賀：新選制實現了真實的民主

李家超99%得票率當選香港特首　首位警察出身「本次唯一候選人」

字節跳動成立抖音集團「或在香港上市」　新CFO操盤上市重任

寧德時代上海廠返崗率達90%　產能恢復至疫情前水平

廖老大勸別幫小孩買保險　曝友人例子「保經濟支柱」

金憓秀當打工仔...反差萌超圈粉！　韓孝周偽裝討抱竟沒被認出XD

貓版「九天閒女」降肉泥　媽流利台語唸搞笑咒語

學長帶看國道側面風景　轎車打橫遭拖行15秒↑

長瀨昆妮替連千毅喊話！　字幕驚曝「是有心人設局」

安珀赫德淚崩泣訴「酒瓶性侵」過程　曝強尼戴普當眾羞辱...沒人救援

「泰山壓頂vs髮廊技法」　爸幫姐弟吹頭待遇大不同

5/8起職場確診同事免隔離　國高中只匡九宮格停課3天

代購團義大利遭破窗洗劫！　一整車「344萬精品」全沒了

始源「被蜘蛛濾鏡嚇壞」浮誇摔倒　撞臉巴斯光年…聯手SJ成員齊搞笑

25萬女網紅「身中13刀」慘死！男粉絲砸400萬求歡　被拒後怒刺殺

北京市：疫情陷入膠著　朝陽區持續居家辦公「非必要不出區」

李家超高票當選香港特首　林鄭月娥祝賀：將全力協助新一屆政府

上海傳實施「一人感染、全樓轉運」　公安直接上門：不配合就強制

北京列出超長罪狀！怒控美國家民主基金是「白手套」

李家超：上任後優先處理房屋問題　並適時推進「23條」立法

李家超99%高票當選特首　陸港澳辦祝賀：新選制實現了真實的民主

李家超99%得票率當選香港特首　首位警察出身「本次唯一候選人」

字節跳動成立抖音集團「或在香港上市」　新CFO操盤上市重任

寧德時代上海廠返崗率達90%　產能恢復至疫情前水平

比飲料店好喝！她買「紙盒無糖綠+鮮奶」超美味　老饕加碼特調組合

泰國水塘出現巨大骸骨檢驗出是「5隻大象」　溺斃原因有洋蔥

獨／九天玄女發威！不降肉改爆米花　團購網瘋搶2天創百萬業績

台鋼雄鷹主視覺設計中　選擇綠色有原因

湯姆斯盃／周天成、麟洋配直落二　中華5比0完勝加拿大

無需父母同意！加州開第一槍提案　滿12歲可自主接種新冠疫苗

外籍投教生病住院　林岳平親自上丘安撫陳韻文守勝

寬吻海豚沙灘擱淺遭遊客「包圍騎乘」　等不到救援團隊慘溺死

鄧福如1歲兒確診新冠肺炎！　她曝爆哭照無奈：母親節鉅獻

蔡英文「每位媽媽都是超人媽媽」　5大減輕家長負擔政策看這裡

最派女嬰！連打2針氣飆「3個字」 網笑瘋狂重播：我沒聽錯吧？

大陸熱門新聞

空姐起飛前上空自拍！嗨喊胸型升級遭解僱

跟跳劉畊宏健身操！女粉身材變化網羨炸

6博士大輸90後天才「韋神」

上海傳實施「一人感染、全樓轉運」

19歲妹喜嫁矮個大叔！　新郎1特長秒贏眾普男

25萬女網紅被男粉絲刺殺！身中13刀慘死

李家超當選香港特首　首位警察出身

2高中生搶老乞丐錢買奶茶喝！　PO網炫耀下場曝

起飛前..空姐炫耀「我胸型升級了」

快篩不足！國台辦：願協助採購

上海微解封「紙片喵」得救！

外媒：中國要求各機關換掉外國電腦

中國新規：禁16歲以下任直播主

上海+3975例再增8死　網傳現新變異傳播速度快30%

更多熱門

相關新聞

金門+14！多處工人染疫　籲：口罩濕透即更換

金門+14！多處工人染疫　籲：口罩濕透即更換

金門縣今（8）日新增14名確診者(K150-K163)，確診累計163例，目前收治中54例，無症狀與輕症53例、中症狀1例。另經衛生局疫調，密切接觸者匡列居家隔離者23人，解除居家隔離44例，目前居家隔離32例；針對今日新增確診者的相關密切接觸者，目前疫調仍持續進行中，相關數據會因疫調結果而有所差異。

全聯明早10點「開賣亞培快篩」

全聯明早10點「開賣亞培快篩」

確診居隔第2天　黃捷：痰變多、整天狂喝水

確診居隔第2天　黃捷：痰變多、整天狂喝水

向防疫人員致敬！一天工作19小時2寶媽累翻

向防疫人員致敬！一天工作19小時2寶媽累翻

南投＋260！全縣50校停課

南投＋260！全縣50校停課

關鍵字：

北京疫情朝陽區

讀者迴響

熱門新聞

超商明「開賣亞培快篩」價格、數量曝

連千毅直播突暴走「飆罵辣妹班底」！她委屈大哭走人

快訊／今增12死！本土+44294例

6天破18萬例　醫籲快做這件事：別等到染疫才後悔

「對不起我猜錯了」　台大醫揭1現象：現在已發生

本土劇林志玲爆「是地主千金」！車站整排房全是她的

20歲男女騎車自撞雙亡　恐怖影片曝！

台灣昨確診數「飆升至全球第二」

兒童若有這3點　醫：PCR「100%陽性」

即／八仙山樂園傳意外　男溯溪滑落邊坡無生命跡象

廖老大飲料店排爆！粉絲排2.5hrs嗨喊值得

英媒警告台灣未超前部署　恐大量死亡

即／台南機車撞分隔島！20歲男女雙亡

防疫保單之亂／「數位健康證明」取代診斷書最快下午公告　業者憂漏洞多

空姐起飛前上空自拍！嗨喊胸型升級遭解僱

更多

最夯影音

更多
廖老大勸別幫小孩買保險　曝友人例子「保經濟支柱」

廖老大勸別幫小孩買保險　曝友人例子「保經濟支柱」
金憓秀當打工仔...反差萌超圈粉！　韓孝周偽裝討抱竟沒被認出XD

金憓秀當打工仔...反差萌超圈粉！　韓孝周偽裝討抱竟沒被認出XD

貓版「九天閒女」降肉泥　媽流利台語唸搞笑咒語

貓版「九天閒女」降肉泥　媽流利台語唸搞笑咒語

學長帶看國道側面風景　轎車打橫遭拖行15秒↑

學長帶看國道側面風景　轎車打橫遭拖行15秒↑

長瀨昆妮替連千毅喊話！　字幕驚曝「是有心人設局」

長瀨昆妮替連千毅喊話！　字幕驚曝「是有心人設局」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面