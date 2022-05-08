網造謠「中央扯後腿徵用台北快篩送高雄」　警掌握特定對象

▲網友謠指中央徵用台北快篩試劑給疫情不嚴重的高雄。（圖／翻攝自PTT）

記者許宥孺／高雄報導

社群平台PTT上有網友發文表示，「台北市快篩全被中央徵用給高雄？」高市府澄清該文「毫無根據虛構不實」並報警處理。警方表示，已掌握特定對象，將迅速傳辦。

網友PTT上表示，「台北市早就知道中央不能指望，早就自行編預算購買50多萬劑快篩，結果中央果然沒幫忙，還扯後退全被徵用，徵用去哪裡？當然是疫情不嚴重的南部高雄」、「5月6日那起車禍就是要載去中南部出事的，還帶走兩名工程人員」等內容。

▲網友隱射國道5月6日車禍，貨車載著快篩試劑去中南部出事。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方指出，經查證貼文陳述之內容與文中所引用的交通事故新聞報導，完全不符，屬於有心人士杜撰言論。現正值防疫重於一切的時刻，如果刻意利用防疫議題混淆視聽，目的在擾亂社會秩序，引起民心慌亂不安，這已經同時觸犯社會秩序維護法、傳染病防治法。

警方表示，已接獲市府告發，旋即偵辦上開爭議假訊息，並已掌握特定對象，將迅速傳辦。絕對不容許有心人士刻意利用防疫議題引發民心不安、造成社會紛亂，尤其是躲在暗處透過網路散播不實謠言，將迅速揪出幕後犯罪者，強力打擊此類犯罪行為。

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