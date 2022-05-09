快篩投標9廠商曝光！　他揭一家前身是遊戲業：小吃店傳奇翻版？

▲快篩試劑投標九家廠商曝光。（圖／翻攝洪孟楷臉書）



記者杜冠霖／台北報導

今日財政委員會報告快篩試劑採購辦理情形，本次國外進口快篩每劑以95元均一價辦理，除上週棄標的高登公司外，剩下的九家投標廠商數量及金額也首次公開。有兩家廠商保證一千萬劑快篩進口，此外，簽約進口一百萬劑快篩的「因思銳國際股份有限公司」則被立委洪孟楷爆料前身是遊戲公司，洪直言，幫國人把關天經地義，衛福部應好好審視，避免之後快篩無法交貨。

對於快篩試劑採購得標廠商，洪孟楷表示，幫國人把關天經地義，而保障合法廠商、堵絕不肖業者趁機賺國難財更是全體國人共同的要求，洪也提出三點質疑，包含：

第一，當初十家廠商，總共5270萬劑快篩，高登公司一家就佔1700萬劑，是整體的32%，而第二量多的廠商僅1000萬劑；高登公司明顯與其他公司相比量多的離譜。如果沒有踢爆，肯定也無法履約，衛福部難道都沒有查核？

第二，有兩家廠商各保證一千萬劑快篩，其中「新富偉生物科技股份有限公司」更被踢爆綠友友；據媒體報導「新富偉公司負責人簡美琴曾違反政府採購法規定，但包含她本人與董事簡承盈、簡君全卻都是民進黨支持者，捐過政治獻金。簡美琴哥哥簡承盈，還是衛福部長陳時中的學弟。」國人不禁要問，為何總是有關係的人能夠取得高額標案？

第三，另外「因思銳國際股份有限公司」簽約進口一百萬劑快篩，但該公司之前是做遊戲業，代理線上遊戲，難道又是小吃店傳奇翻版？再者該公司之前有倒閉紀錄，且多起勞資糾紛新聞，例如：「在『因思銳遊戲總局』公司擔任司機的許姓男子，離職後不滿公司沒有給足加班費，向台北地方法院提告追討，許男在法庭上拿出近400張的派車單。」

洪孟楷指出，對於上述廠商，衛福部應好好審視，避免之後快篩無法交貨。

洪孟楷表示，快篩之亂持續延燒，但更杜絕任何人趁機大賺國難財，政府採購都是使用國人納稅錢辦理，當然要好好把關，衛福部應該向國人說明清楚，才能保障合法、防範不法。

對於快篩廠商爭議，陳時中之前就曾在疫情記者會中重申，相關程序皆依法進行，廠商須符合「已取得食藥署核准專案輸入許可、試劑保存效期達6個月以上、今年5月31日前履約」等3資格要求，而針對廠商規模一事，相關文件也會在廠商投標後審查，目前有9家廠商投標，也都經過相關文件審查確認。