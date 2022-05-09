柯文哲僅花53萬元買快篩？　北市「早花數億」：光教育局就用9500萬元

▲台北市政府發言人陳智菡、台北市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市政府因刪除28億元防疫預算，遭到藍綠兩黨台北市議員砲轟，台北市議員梁文傑更於9日爆出，台北市政府從今年1月至4月中，只花了53萬元購買快篩劑。對此，台北市政府發言人陳智菡回應，台北市政府各局處透過緊急採購方法與廠商簽約，光是教育局就花了9500萬元採購100萬劑快篩。

針對梁文傑質疑北市今年1至4月僅花53萬元採購快篩，陳智菡9日中午受訪時表示，為了盡早購得快篩試劑給市民使用，市府各局處透過緊急採購的方式與廠商簽約，光是教育局就花了9500萬元採購100萬劑快篩，目前已到貨20萬劑。

陳智菡指出，依《採購法》第22條或第105條，當有不可預見的緊急事故或人民之生命、身體、健康、財產遭遇緊急危難，市府可辦理緊急採購，無須公開招標可採限制性招標方式辦理；但依據《政府採購法》第61條及其細則第84條，於決標日起30日內，將決標結果公告刊登於政府採購公報，公告後即可至政府電子採購網即可查詢。

陳智菡強調，市府購買快篩試劑金額已有數億，「側翼亂打情有可原，議員理應對市政有一定程度了解，竟然也引用53萬這麼不合理的數字，實在令人遺憾。」

梁文傑9日於臉書上公布審計部資料，只見高雄市花了5281萬2000元、桃園市864萬9360元、新北市700萬元採購快篩劑，但台北市政府僅花53萬5012元，提及「台北市政府不是沒有錢，想買的話，隨時可以從市長預備金、災害準備金和疫情募款調個幾億出來，問題是柯文哲從來沒有把買快篩當成重要事項。」

梁文傑表示，柯文哲很久以前就說打了3劑就要和病毒共存，很多措施可以拿掉，然後疫情起來，又最先呼籲要以篩代隔，好像自己是先知，等到被人發現其實台北市從來沒有把買快篩當一回事，又說是因為「聽信中央的話」，「一路胡扯，被人拆穿胡扯又繼續胡扯，這才是讓人不爽的地方。」

▼審計部1月至4月購買快篩的資料。（圖／翻攝自梁文傑臉書）