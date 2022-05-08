獨／轉傳A片挨告還怨「那個女優很可惡」！　吳夢夢：業障自己渡

▲AV女優吳夢夢為捍衛著作權，不惜提告網友，並將和解金拿來作公益。（圖／翻攝自吳夢夢IG）

記者許宥孺／高雄報導

一名何姓男子在2019年間將台灣AV女優吳夢夢的3部付費A片，上傳到LINE的各聊天室中，供上千人免費觀看，吳夢夢為維護自己的著作權，不惜提告捍衛。不料何男卻對外抱怨說，那個女優非常可惡，告了蠻多網友，不少人為此付出和解金。遭指涉的吳夢夢則表示：「自己的業障自己渡，我拿到和解金都會陸續捐給動物」。

新北地檢署最近起訴一名何姓男子，原因是他轉發AV女優吳夢夢的3部付費A片到LINE群組，遭吳夢夢怒提告。

起訴書指出，何男等5人明知吳夢夢在成人影片平台SWAG所發布的「到粉絲家提供慰撫五分鐘不射精即可無套性行為之挑戰」、「與家教老師利用家長外出時間在餐桌等處發生性行為」，以及「在粉絲家人在家時挑戰不關門性交」等A片，均須付費才能線上收看，卻未在吳夢夢授權下透過LINE，分享到LINE群組中。

▲何男等人將吳夢夢3部付費影片轉傳到群組。（圖／翻攝自Instagram／monmon8.0）

據調查，何男等人分別分享至382人的「夢幻分享家族」、471人的「男人幫3/7」、253人的「菁英夜遊團」、456人的「男人本色」、122人的「看肉吃片」等群組。

吳夢夢認為他們有涉犯重製下載影片的行為，但幾人不僅堅決否認，更強調自己不懂法律。其中一名被告男子更指出，該群組都是認識的「自己人」，質疑告訴人為什麼可以進入群組，顯然就是以釣魚的方式進入私人群組，引誘他們犯罪，何況他們不是從網站上下載要盈利等語。

事後，何男還疑似對外放話，表示一切都是業障，渡過了，就是自己的。他還抱怨，那個女優非常可惡，告了蠻多網友，不少人為此付出和解金。

▼吳夢夢出示提告和解金都拿來做善事證明。（圖／吳夢夢提供，下同）

對此，吳夢夢向《東森新媒體ETtoday》記者表示，「我拿到和解金都會陸續捐給動物」，她也向何男喊話：「自己的業障自己渡。其他和解的，我都感謝他們認錯，並且一起做善事。」

事實上，吳夢夢也是愛狗人士，本身育養一隻英國鬥牛犬「洪金寶」，IG上常曬寶貝照片。吳夢夢說，自己養寵物多年，更能共感動物們生存的難。她也出示10張捐款截圖，經檢視比對，吳夢夢常在電商平台購買罐頭、飼料、毛毯，以團購方式下單直接寄送到狗園、收容所、貓咪俱樂部。

捐款地方別有美濃林媽媽狗園、苗栗生態保育教育中心、苗栗銅鑼收容所、嘉義王媽媽狗園、高雄椰子伯狗園、明志貓貓俱樂部、東勢毛毛山丘、陳春女與萬丹流浪狗園及TNVR結紮團隊，合計10筆捐贈金額達6萬2300元。