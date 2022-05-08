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辣妹深夜嬉鬧！他路過霸氣嗆警「她們也要休閒」…多嘴下場慘

▲▼高雄南護花嗆警。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲一群身穿火辣上衣的女移工夜遊吵鬧引起警方關注。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一群女移工6日凌晨到蚵仔寮沙灘夜遊，因講話音量過大，引來巡邏員警盤查，沒想到一名莊姓男子在旁湊熱鬧，還要警方不要掃興，「移工也需要休閒」，警方利眼發現他的自行車置物籃內有酒罐便一併盤查，未料發現他通緝在逃，將他逮捕歸案。

這起事件發生在6日凌晨2點多，一群女移工在通港路附近談話，因聲音過大引起巡邏員警關注勸導，這時有一名莊姓男子騎自行車經過，停下在旁湊熱鬧，員警詢問他「有什麼事嗎？是一起來的嗎？」莊男否認，員警問他從哪裡來？莊男回：「從煉油廠」，警方驚訝：「騎那麼遠？」男子還說：「哪有很遠，台灣那麼小」。

▲▼高雄南護花嗆警。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼警方對女移工進行盤查，男子騎自行車路過霸氣護花嗆警。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄南護花嗆警。（圖／記者許宥孺翻攝）

這時員警發現男子的自行車置物籃裡有啤酒罐，便問他是否有喝酒，他回：「很少啦！」員警強調，騎自行車也不能喝酒，男子則說，願意配合警方酒測，並強調自己沒有喝酒習慣，罐子是撿拾來的。

這時莊男又好奇問，「這些女移工發生什麼事？這裡工業區多，不時有移工來玩、露營，他們也需要休閒，你們是可以查啦！但是不要掃興！」未料，警方查詢莊男身分後，發現他是通緝犯，男子也坦承不諱，有妨礙公務罪在身，因來不及報到被通緝。

警方說，經查詢發現有通緝，沒想到莊男還反問：「是哪一件？」警方回：「妨礙公務的部分」，莊男卻說：「印象中，妨礙公務不只一件，是哪一件？」警方訊後將莊男逮捕歸案。

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