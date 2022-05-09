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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

她曝北市4月8日才「少量」採購快篩　「柯文哲除了預言有準備什麼？」

▲亞培,快篩,試劑,。（圖／記者李薇攝）

▲疫情升溫，導致快篩試劑需求量大增。（圖／記者李薇攝）

記者杜冠霖／台北報導

針對刪除28億元防疫用品預算，台北市長柯文哲表示，當時很多議員堅持刪掉，且中央有關部會都說會處理，「人家講的話，我們不要太相信。」一番言論讓北市藍綠議員都跳腳，反駁預算是北市府要求刪掉，北市議員游淑慧批評，柯文哲3月就預言4月疫情反撲，「但除了預言之外，我們提前準備了什麼？連快篩一直到4月8日才開始少量採購。」

柯文哲曾喊話編列28億預算，購買新冠肺炎第3劑疫苗，結果後來遊說議會要求預算刪除，僅保留1000元科目，讓台北市議員游淑慧認為，當時就有建議北市府買快篩，質疑對方草菅人命。對此，柯文哲8日強調，當時中央信誓旦旦一定會買到，如果問他做錯了什麼，那就是「人家講的話，我們不要太相信。」

對此，游淑慧表示，全國快篩的不足，當然中央有最大的責任，跟中央爭取最大量的防疫資源，市府和我們議會態度一致。

游淑慧直言，去年自己就跟柯市府說，從疫苗分配問題上，既然柯文哲不信任陳時中，覺得他對台北市大小眼，那台北乾脆自己準備、自己先做。尤其今年度預算還高達1700億的我們……錢不是問題，「當然，最省事的方式，是兩手一攤，天天跟陳時中吵物資、吵防疫、高來高去！」

游淑慧感嘆，可是在互相指責的同時，多少台北市民正在排隊？多少市民正在惶惶不安中，「我是台北市議員，我盡我的責任支持防疫預算、建議買快篩。所以我遺憾，為什麼能做的，我們不先做？」

游淑慧表示，尤其自詡專業的柯市長，既然3月就預言四月疫情會反撲，「但除了預言之外，我們提前準備了什麼？連快篩一直到4月8日才開始少量採購。防疫不應在比爛，應該比誰做得更快更多。」

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