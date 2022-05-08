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確診居隔第2天　黃捷臉書曝現況：痰變多、整天狂喝水

▲▼吳子嘉認為，黃捷在罷免案中存活機率很低。（圖／翻攝自黃捷 高雄市議員臉書）

▲高雄市議員黃捷確診後居隔第2天，更新狀況表示「喉嚨痰變多、整天狂喝水」。（圖／資料照）

記者蔡怡萍／高雄報導

高雄市鳳山區議員黃捷6日自爆快篩陽性、昨天PCR後陽性確診，今（8）天是她居隔第二天、同時也恰逢母親節，她在臉書發文祝福母親節快樂，也表示在居隔的日子裡仍會在線協助民眾狀況，表示大家都辛苦了。

▲黃捷確診居隔第二天在臉書更新現況。（圖／翻攝黃捷 高雄市議員臉書）

▲黃捷確診居隔第二天在臉書發文更新現況。（圖／翻攝黃捷 高雄市議員臉書）

黃捷表示，今年的母親節不只媽媽、所有的家長都辛苦了，她也收到許多私訊表示同樣在居隔、停課中，也提供許多居隔心得。

她強調，目前大家正共同經歷台灣疫情的最後關卡，她在居隔的10+7天中，仍會在線盡力協助民眾遭遇的狀況，有任何防疫、生活、政策的問題都歡迎私訊，在這段辛苦的時間陪伴著一起度過。

黃捷在今天祝福母親節快樂，也表示今天是居隔第二天，本來打算藉這個機會睡晚一點，但這幾天還是跟上班時間一樣6點就自動醒來；也更新目前身體狀況，一樣是咳嗽、喉嚨痰變多、聲音沙啞，吞嚥會刺痛。整天都狂喝水，也有吃維他命跟水果。

▲黃捷PCR陽性確診。（圖／翻攝自黃捷臉書）

▲黃捷PCR陽性確診。（圖／翻攝自黃捷臉書）

黃捷在6日自爆快篩陽性，她表示周三有些喉嚨癢，快篩陰性；周四開始發燒到近39度、畏寒、全身痠痛，且喉嚨癢痛有痰，晚間去診所就醫，快篩陽性並拿藥，6日去鳳山醫院PCR。

7日上午她更新，PCR結果「果真是陽性」，本來準備了美麗的紅玫瑰要送給美麗的地方媽媽們，表示可惜也很抱歉這週末無法親送。

黃捷表示，雖然隔著螢幕，但看到充滿愛與熱情的紅玫瑰，心情也好起來，希望我的心意媽媽們都有收到，也非常感謝各方的關心，若回覆怠慢還請見諒。現在我體溫正常，但咳嗽頻率變高，喉嚨蠻痛，減少說話保養中。

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