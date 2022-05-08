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屏東+695！2醫院防疫門診5／9啟動　40公斤、12歲以下掛急診

▲居隔對象 。（圖／翻拍，下同）

▲居隔對象 。（圖／翻拍，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣今(8)日新增695確診個案，明(9)日開始，將由屏東基督教醫院及屏東醫院啟動防疫門診，凡自行快篩呈陽性，或疑似感染COVID-19且症狀輕微，可至屏基恩慈大樓看診區及屏東醫院舊急診區採檢PCR、拿藥，但40公斤以下及12歲以下的兒童則需至急診就醫。

▲居隔對象 。（圖／翻拍，下同）

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▲居隔對象 。（圖／翻拍，下同）

縣府統計截至5月8日，縣內居家隔離現管人數882，今日解隔957人者；5歲確診以下累計280例，39例解除隔離，無重症。居家照護累計2066人，解除194人，現管1872人。縣內全校班級暫停實體課程校數3校39班；部分班級暫停實體課程校數有81校180班。

衛生局表示，明日開始，屏基恩慈大樓看診區及屏東醫院舊急診區，提供自行快篩呈陽性，或疑似感染COVID-19且症狀輕微者，採檢PCR及拿藥的服務，屏基平日服務時間為上午9時至12時，下午14時至17時，假日僅開放上午9時至12時，防疫門診費用為350元(含採檢)。屏東醫院服務時間為週一至週五上午9時至11時，防疫門診費用為340元(含採檢)。

另今(8)日起，同辦公室或同工作場域密切接觸同事將不再匡列居隔，有症狀者依檢驗結果處置，無症狀且高風險者，已接種3劑疫苗滿14天，可繼續工作並健康監測7天，未完整接種者，應自我隔離或居家辦公3天。

8日確診者695區域分布為：屏東市250案，潮州鎮25案，東港鎮47案，恆春鎮32案，萬丹鄉83案，獅子鄉16案，長治鄉27案，九如鄉14案，麟洛鄉7案，里港鄉10案，高樹鄉11案，鹽埔鄉11案，內埔鄉33案、萬巒鄉6案，竹田鄉6案，新埤鄉5案，枋寮鄉10案，新園鄉19案，崁頂鄉5案，林邊鄉4案，南州鄉4案，佳冬鄉7案，琉球鄉16案，滿州鄉1案，車城鄉2案，枋山鄉6案，三地門鄉1案，瑪家鄉13案，泰武鄉13案，來義鄉5案，春日鄉4案，牡丹鄉2案。

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