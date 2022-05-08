台東+224！養護機構群聚無新增案例　綠島+蘭嶼19人確診

▲台東8日新增224確診，養護機構群聚案無新增案例。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣8日新增224名確診者，185名為戶籍或居住地在台東、39名為外縣市醫院通報。從疫調結果初步推論，年齡介於0歲-99歲，其中有93例為居隔者確診、社區感染人數為92人，社區感染中有多起為朋友群聚歡唱、聚餐導致確診的狀況，衛生局持續呼籲民做好個人防疫工作，減少出入人潮聚集場所，或與不特定對象接觸，才是避免感染的首要任務。全縣目前累計居隔共5386人，756人仍隔離中。

台東縣衛生局說明，縣內目前有2間養護機構群聚事件，今天皆無新增案例。第1間機構，累計確診120名 (工作人員：34名、住民：86名)，衛生局除第一時間提供養護機構相關照護物資200套以外，將會持續安排定期PCR複檢，其中86人已安排使用抗病毒藥物。另1機構目前累計11人確診(員工6例；住民5例)，有5人經醫師評估進行抗病毒藥物中。衛生局及社會處仍持續監控機構內群聚員工及住民交流狀況、落實環境清潔等感控流程，避免群聚擴大。

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另外針對離島地區，今日有綠島增加3例、蘭嶼16例個案，皆為觀光客或民宿餐廳的小幫手群聚行為有關。

今日校園新增今日校園確診新增14生，至今日為止累計共275生、28師。在調整或新增暫停實體上課學校部分，東海國小1班級停課至5/9、A＋文理短期補習班全班停課至5/10、成功國小(含附幼)1班級停課至5/10、馬蘭國小1班級停課至5/10、豐榮國小1班級停課至5/10，目前全縣計有16所國中小(含附幼、鄉鎮市利幼兒園、文理補習班及安親班) 暫停實體上課，另38所學校則為部分班級停課。