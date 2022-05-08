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空姐起飛前上空自拍…嗨喊「胸型升級」遭解僱提告　法院判決出爐

▲▼空姐值勤期發內衣照被開除後起訴南航。（圖／翻攝自影片）

▲空姐值勤期發內衣照被開除後起訴南航。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸南方航空一名正妹空姐在飛行值勤期間，在飛機上穿內衣自拍後被開除，遂將公司訴至法院的事件引起關注。5月7日，廣東省廣州市中級人民法院審理後認為，該空姐在機艙內穿著內衣發朋友圈，有損社會風氣和公序良俗，違背空乘人員的行為規範和職業形象。同時，由於其違反應履行的客艙安全職責，勞動合同不構成違法解除。

據《南方都市報》報導，據中國裁判文書網顯示，2019年10月12日，郭姓女空姐在某航班限流等待期間，於飛機洗手間內穿內衣自拍，並發朋友圈配文稱，「飛機延誤了，我立刻來洗手間試試新品：裸感。體驗感：真的跟沒穿一樣，超級無敵舒服。這麼長時間一直穿的是裸吻內衣，所以，我的胸型也升杯了。這款裸感，我穿75B。」但不久後，該內容被其刪除。

2019年11月28日，南方航空公司以郭女利用工作時間從事私人事務，違反公司輿情管理、網路管理規定，在網路發布不雅照片違反公序良俗造成不良影響為由解除勞動合同。郭女認為，公司違法解除合同，將其訴至法院。

廣州市中級人民法院分析稱，首先，郭女自值勤報到時起開始計算值勤期，即進入執行任務階段。本次航班延誤期間短暫，未安排機組休息，郭女仍處在值勤期內。郭女自拍行為發生在值勤期內，卻錯認為是休息期，其並沒有嚴格履行職責，未把安全責任放在首要位置，沒有對安全職責保持高度警惕。

其次，客觀上郭女從試穿、拍照、構思文案發朋友圈到關注反饋情況等活動中，分散了大量精力，從郭女發朋友圈的內容可知，其主觀目的是為了宣傳內衣商品，也與其應履行的職責相違背。且郭女作為南方航空公司乘務員的身分在微信朋友圈內是公開的，郭女在機艙內穿著內衣發朋友圈，有損社會風氣和公序良俗，違背空乘人員的行為規範和職業形象。郭女作為乘務長，本身應起到示範作用與帶頭作用，但是其利用工作時間、工作場所發布不雅照宣傳內衣商品，必然造成不良的社會示範效果。

法院表示，南方航空公司作為負責人民群眾出行安全的特殊企業，對影響飛行安全的行為持「零容忍」的態度具有合理性。郭女作為有15年工齡的乘務長，更加應當認識到在朋友圈發布不雅照片對南方航空公司形象、航空安全聲譽、對公序良俗造成的負面影響。故南方航空公司認為郭女在值勤期內發布自拍不雅照的行為構成嚴重違反規章制度具有合理性。

據此，法院認定解除勞動關係是南方航空公司依法行使管理權的體現，為合法解除，並判令郭女承擔一審案件受理費20元（人民幣，下同），及二審案件受理費20元。

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南方航空空姐內衣照

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