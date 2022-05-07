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大陸 大陸焦點 特派現場

起飛前..空姐自拍炫耀「我胸型升級了」　法院判決挺南航

▲▼內衣,胸部。（圖／翻攝自免費圖庫／pexels）

▲大陸一名空姐起飛前，拍下自己內衣照發文稱，「我胸型升級了」。（圖／翻攝自免費圖庫／pexels）

記者任以芳／綜合報導

大陸南方航空才發生空姐穿制服到酒吧「熱舞」事件，近期一起法院判決，南航再度上熱搜。案件發生原因是，一名郭姓一名郭姓空姐離職前擔任乘務長，等待起飛前，偷偷躲到機艙廁所，自拍內衣照發微信朋友圈，還寫下胸型升級、裸感等字眼遭到解職。郭姓乘務長不服氣告上法院，最後法官判決是，航空公司沒有錯。

據《澎湃新聞》報導指出，該案的郭姓空姐於2005年入職某航空公司，在離職前擔任乘務長。2019年10月12日，她於某航班限流等待期間，躲進飛機洗手間自拍內衣照發微信朋友圈。

郭姓空姐內文寫下，「飛機延誤了，我立刻來洗手間試試新品：裸感……真的跟沒穿一樣……這麽長時間一直穿的是裸吻內衣，我的胸型也升杯了……。」超扯行為立刻被同事截圖舉辦。

▲▼ 空姐起飛前拍不雅內衣照遭解職，法院判決認定南航沒錯 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

▲ 空姐起飛前拍不雅內衣照遭解職，法院判決認定南航沒錯 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

一個多月後，南方航空2019年11月28日以利用工作時間從事私人事務，且違反公司輿情管理、網路管理規定，在網路發布不雅照片違反公序良俗，嚴重違反航空公司規章制度為由，解除與郭某的勞務合同。

郭姓乘務長心生不滿，認為南航違法解除勞動合同，一狀告上法院，經過兩年多上訴，法院判決出爐，認為航空公司沒有錯，郭姓空姐有業務疏失。

法院經審理認為，郭姓乘務長自拍的行為的時間屬於飛行值勤期內，從事私人事務已經違反履行保障客艙安全的職責。雖然該班次沒有出現安全問題，該行為不可容忍。郭姓乘務長在朋友圈公開不雅照片有損社會風氣和公序良俗，違背空服人員的行為規範和職業形象，必然造成不良的社會示範效果，影響社會公眾對某航空公司安全聲譽的信任。

最後，法院判決認定，南航是公共航空運輸企業，具有較強行業特殊性，高度的安全責任，因此實行更加嚴格的規章制度和管理規範具有合理性。「故認定業者以郭姓乘務長嚴重違反規章制度，解除勞動關係是依法行使管理權的體現，不構成違法解除。

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