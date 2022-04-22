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被男乘客邀約3P！　空姐大解放轉行當「慾女網紅」空中激戰拍片

被男乘客邀約3P！　空姐大解放轉行當「慾女網紅」空中激戰拍片。（圖／翻攝自Instagram／therealmia55）

▲原本是空姐的米亞，現在轉行為網紅。（圖／翻攝自Instagram／therealmia55

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎疫情讓全球航空業受到影響，一名原本擔任空姐的網紅坦承，她是因為在某次長達17.5小時航程中，受到一名男乘客引誘從此大解放，不但大玩3P還喜歡拍片，意外發現出自己新的「工作技能」，才會決定轉行當女優，在OnlyFans上拍成人片賺錢。

來自以色列的女子米亞(Mia Ventura)如今是一名網紅，在Instagram上擁有50多萬名粉絲，同時也在OnlyFans上拍攝大尺度影片賺錢，作風大膽的她近來在Podcast節目上自爆，其實她來自保守家庭，學校畢業後便加入空軍擔任健身教練，後來轉行成為一名空姐，原本完全與色情產業無關的她，卻因為一趟航程改變人生。

米亞表示，她某次在以色列本-古里安國際機場飛往洛杉磯的航班上，結識一名外型英俊的男乘客，2人在長達17.5小時的航程中互有好感，「當時大家都睡著了，他來到後面向我要了一杯酒，我才發現他想要的不只是酒」。

米亞後來開始與這名男乘客保持聯絡，每次飛到洛杉磯都會相約出遊，漸漸在對方的調教下發掘出慾女的一面，後來空姐工作受到新冠肺炎影響，便決定轉行當女優拍片，「現在回想起來，覺得碰到他好像是命中注定」，2人現在偶爾還會一起在飛機上拍片。

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