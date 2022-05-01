短裙空姐下班夜店熱舞！「肉貼多男」影片瘋傳　航空公司正面回應

記者鄭思楠／綜合報導

大陸網上近日熱傳一段正妹身穿疑似南航空姐制服在酒吧「蹦迪」的影片，引發關注。南方航空針對該影片回應稱，經核查影片中所使用的南航乘務員形象並非南航員工。4月30日，涉事酒吧負責人表示，影片中身穿空姐制服的女子並非店內員工，酒吧也沒有進行炒作的想法。

據《南方都市報》報導，網傳影片顯示，一正妹身穿空姐制服，在酒吧內跟隨音樂節奏舞動身體，該女子身後還貼著眾多名男子一起舞動。該影片定位顯示為青島某酒吧，有網友隨後表示，該女子所穿制服疑似為南航空姐制服。

▲制服正妹酒吧熱舞。（圖／翻攝自影片）

在該影片下方，中國南方航空官方帳號回覆稱，經核查，該影片內容中所使用的南航乘務員形象並非該司員工，未經該司授權，已屬嚴重侵權行為，並對南航品牌形象造成重大負面影響，請平台協助立即刪除該影片，並對該用戶進行相應處理。

南航還表示，南方航空公司乘務員形象是南航品牌核心元素，受到法律保護。

4月30日，涉事酒吧負責人回應稱，事發後其曾就此事進行核實，影片中身穿空姐制服的女子並非店內員工，「人家是過來玩的，穿什麼衣服、怎麼打扮我們也無權干涉她。」該負責人表示，酒吧也沒有進行炒作的想法，「只是無意間別人發了個在我們場所玩的影片。」

目前，該影片已被刪除。對於影片拍攝者的相關情況，該酒吧負責人未作出回覆，並直接掛斷電話。