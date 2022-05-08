上海+3975例「再增8死」　網傳現新變異傳播速度快30%！官方否認

▲上海疫情趨緩。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

上海衛健委今早（8日）通報，新增本土新冠肺炎確診病例215例和無症狀感染者3760例，合計3975例。新增本土死亡8例，上海這波疫情累計已536人死亡。此外，大陸社交軟體7日傳出消息稱，「上海出現新的（新冠病毒）變異株，傳播速度提升30%。」對此，上海闢謠平台發聲否認相關說法。

上海衛健委通報顯示，上海新增8名死者，平均年齡80.6歲，最小年齡55歲，最大年齡93歲。8人都患有嚴重的多臟器慢性基礎疾病和惡性腫瘤。

此外，5月7日，朋友圈中傳出消息稱，「上海出現新的（新冠病毒）變異株，傳播速度提升30%。」對此，上海闢謠平台發出通報稱，經與市疾控中心核實，目前上海持續開展新冠病毒樣本基因測序，測序結果顯示近期上海本土疫情報告的感染者的病毒基因分型，主要為Omicron BA.2和BA.2.2變異株，目前未發現傳播力更強的新變異株。

通報強調，上海正毫不動搖堅持「動態清零」總方針，把降新增和防反彈作為重中之重，深化推進社會面清零攻堅行動，這時候需要全社會上下一心，咬緊牙關、堅持到底，齊心協力打贏大上海保衛戰。上海闢謠平台建議公眾，通過官方渠道了解防疫進展，不信謠不傳謠。