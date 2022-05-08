台灣昨確診數「全球第二」！僅次這國家　他：這就是超前部署

記者邱晟軒／綜合報導

台灣昨（7日）新增4萬6377名本土確診病例，再創歷史新高，數據分析指出，台灣7日新增確診數排行位居世界第二，僅次德國。對此，日前已請辭議員職務的北市議員羅智強表示，「這就是總統蔡英文和指揮官陳時中的『超前』部署？」

根據Worldometers網站分析顯示，昨日新增新冠肺炎確診病例數排行中，德國以48406例排名第一，台灣46536例居次，其次為澳洲（44953例）、義大利（40522例）以及南韓（39552例）。

對於國內疫情急遽飆升，羅智強今天在臉書發文表示，台灣新增確診全球第二這就是蔡英文和陳時中的「超前」部署？過去兩年，台灣在全球疫情的風暴之外，我們看著全世界受苦，但台灣除了造神造神再造神之外，什麼教訓都沒學起來兩年之後，疫情無法守住，才發現陳時中不是「神」，是「佛」。

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針對政府防疫政策，羅智強認為，這二年蔡政府採取的是「四不夠」佛系防疫，「快篩不夠、藥物不夠、PCR不夠、病床不夠」，現在的民眾用「水深火熱」形容也不為過，身體極度不舒服，心裡又擔心確診，那種身心煎熬的心情，就是現在很多民眾的寫照，然而人民的痛苦，蔡政府的高官們顯然無感。

▲台灣7日新增確診數排行為全球第二，僅次於德國。（圖／翻攝據Worldometers網站）

羅智強指出，現在全球的疫情正在降溫，但昨天台灣的新增確診數，已經升到全世界第二名。他引述英國《每日電訊報》（The Daily Telegraph）報導指出，台灣已從每天數百本土病例猛增至數萬例，現在面臨著垂直彈道般的可怕感染軌跡，恐在今年夏天造成前所未有的死亡率。

羅智強坦言，接下來的情況只會越來越嚴重，以目前政府的估算，每日確診數還會急劇上升，那麼台灣變成「全球第一名」，大概也就是這一兩天內的事情了，「這個政府幾乎已經放生了台灣人民，無助的人民們也只能無奈的嘆一句，天佑台灣」。

▲台灣昨單日確診數飆破「全球第二名」，僅次於德國。（示意圖／記者屠惠剛攝）