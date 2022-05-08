2022桃園繡球花季登場　到台七桃花源休閒農業區賞花

▲枕頭山商圈的賞花步道入口是拍照區。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2022桃園繡球花季」7日起，於復興區台七桃花源休閒農業區(枕頭山商圈)及鄰近農場繽紛登場。副市長高安邦於主持開幕活動表示，30年前，復興區從日本引進繡球花成功栽培，使復興區成為北台灣最大的繡球花產區，並供應外縣市繡球花的種苗和盆花，市府成功打造「桃園繡球花季」的在地品牌，建立更多元的經濟產業。

▲2022桃園繡球花季登場。（圖／農業局提供）

市府副秘書長邱俊銘表示，今年「桃園繡球花季」從5月7(六)日至6月5日(日)舉辦，橫跨母親節至端午佳節共為期30天，結合在地農場、景觀咖啡廳、民宿共同行銷。桃園市政府工務局，斥資近千萬，規劃2公里的賞花步道，設置拍照打卡牆、多處賞花拍照區、休憩空間及繡球花景觀，民眾可以悠閒自在漫步在山林美景間。

▲賞花步道風水好。（圖／農業局提供）

長達一個月的繡球花季，分為前山以及後山兩個區域供遊客參觀，前山以枕頭山商圈一帶的怡德休閒農莊、陽光休閒農莊為主，後山則包含了蘋果農莊、霞雲山莊…等巴陵一帶的賞花區。在地農場也提供親子共同參加的農事體驗，包括中興花卉、九天淨心…等共11間農場，遊客們可以在賞花之餘，食在地、玩在地，參加豐富的體驗活動。

農業局局長郭承泉表示，為結合在地自然生態以及在地產業，活動邀請經發局、原民局、復興區公所共同規劃各周的亮點活動。第一週5/7-5/8「賞螢週」，邀請民眾探索螢火蟲的聲帶；第二週5/14-5/15「媽媽桃週」推廣在地農產品並規劃有獎徵答活動；第三週5/21「部落山水輕旅行」，邀請民眾感受原民文化魅力；第四週5/28-5/29「枕頭山購樂趣週」只要消費滿500元以上就有機會兌換在地農產品…等活動；第五週6/4-6/5「品茶週」邀請民眾體驗茶道文化。