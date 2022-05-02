2022桃園繡球花季　5／7萬株9種品種復興區美麗登場

▲2022桃園繡球花季復興區美麗登場。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2022桃園繡球花季」本週六(5月7日)至6月5日(日)、為期一個月，於復興區台七桃花源休閒農業區(枕頭山商圈)及鄰近農場繽紛登場。市府秘書長黃治峯2日於記者會表示，桃園復興區在30年前，從日本引進繡球花成功栽培，使復興區成為北台灣最大的繡球花產區，並供應外縣市繡球花的種苗和盆花。

復興區是臺灣繡球花的發源地，今年桃園繡球花季以「枕山覓徑」為主題，種植超過一萬株繡花球，包括藍色、粉色、紫色、白色、桃紅…超過9種品種，花團錦簇的繡球花海，妝點山林初夏浪漫的氛圍，將美麗的山城變身為繽紛花卉之城。

黃治峯說，藉由在地產業優勢，市府去年正式規劃第一屆「桃園繡球花季」，以復興區最具代表性的山林地貌，搭配花卉景觀，打造在地品牌，因疫情只舉辦5天，卻吸引5萬多人次來賞花。今年以「枕山覓徑」為核心，透過自然符號搭配天然材質創作三大裝置藝術，錯落於展區之中，「言卯-日出」象徵著日出照耀大地的生命，「婆娑-生命之舞」代表著生命的力量，「山月-山中月下」代表著明月皎潔微風徐徐的生命延續。

市府副秘書長邱俊銘表示，今年活動結合在地農場、景觀咖啡廳、民宿共同行銷，長達一個月的繡球花季將分為前山以及後山兩個波段供遊客參觀，前山以枕頭山商圈一帶的怡德休閒農莊、陽光休閒農莊為主，後山則包含了蘋果農莊、霞雲山莊等巴陵一帶的賞花區，非常精彩。在地農場也提供親子共同參加的農事體驗，包括中興花卉、九天淨心…等共11間農場，遊客們可以在賞花之餘，食在地、玩在地，參加豐富的體驗活動。

農業局局長郭承泉表示，為結合在地自然生態以及特色，每週規劃不同亮點活動。第一週5/7-5/8「賞螢週」，邀請民眾探索螢火蟲的聲帶；第二週5/14-5/15「媽媽桃週」推廣在地農產品並規劃有獎徵答活動；第三週5/21「部落山水輕旅行」，邀請民眾感受原民文化魅力；第四週5/28-5/29「枕頭山購樂趣週」只要消費滿500元以上就有機會兌換在地農產品…等活動；第五週6/4-6/5「品茶週」邀請民眾體驗茶道文化。歡迎民眾攜家帶眷感受在地風貌。