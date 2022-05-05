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桃園繡球花季5／7繽紛登場　掌握交通資訊輕鬆賞花

▲2022桃園繡球花季交通資訊。（圖／農業局提供）

▲2022桃園繡球花季。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2022桃園繡球花季」後天(7日)起，在復興區的台七桃花源休閒農業區(枕頭山商圈)及鄰近農場繽紛登場。市府農業局今日呼籲，因活動展期長達一個月，請民眾秉持「愛花、惜花、不傷花」的態度，觀花時應避免踐踏及摘取花卉，讓所有遊客皆能享有舒適完整的賞花體驗。

▲2022桃園繡球花季交通資訊。（圖／農業局提供）

另因應活動假日期間觀花人潮踴躍，部分道路將進行交通管制，建議民眾搭乘接駁車前往。假日區外接駁07:30-16:30、園區內接駁08:00-16:00，每30分鐘行駛一班。民眾只要記住「大溪紅」、「三峽綠」、 「藍線自由行」就可以輕鬆掌握接駁。

▲2022桃園繡球花季交通資訊。（圖／農業局提供）

▲「大溪紅」-國道3號大溪方向的遊客，可停車至慈湖停車場，搭乘紅線接駁專車前往葉家千金站，步行600公尺即可抵達賞花區。
▲「三峽綠」-國道3號三峽方向的遊客，可停車至角板山商圈介壽國中停車，搭乘綠線接駁專車至葉家千金站，步行600公尺即可抵達賞花區。
▲「藍線自由行」-葉家千金（主展場/怡德休閒農莊、陽光休閒農莊）-枕頭山口（接駁總站）-祿客農莊（賞花區）

農業局表示，2022桃園繡球花季今年以「枕山覓徑」為主題，種植超過一萬株繡花球，超過14種品種，包括:藍色、粉色、紫色、白色、桃紅…等顏色，花團錦簇的繡球花海，妝點山林初夏浪漫的氛圍。

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