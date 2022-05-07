基隆+1910！6歲以下幼童新增131人染疫　3844人居隔6校停課

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心7日公布國內本土病例新增4萬6377例，其中基隆新增1910例。對此，基隆市長林右昌表示，在這1910例中，男女比例（男性880人、女性1030人）；年齡別以35-44歲最高，有344人占比18.01%，其次是25-34歲，有333人占比17.43%，另外75歲以上的長者有80人，65-74歲有175人，6歲以下有131人。

林右昌表示，本市居家隔離人數3844人，較昨天增加560人，自主健康管理為30人，較昨天減少1人；全市社區篩檢站持續進行，全市篩檢站昨天共計篩檢860人，今天早上共計篩檢487人；本市社區篩檢站自3月27日設立至今，累積篩檢10萬6553人次。

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林右昌表示，本市COVID-19專責病房整備及收治情形，專責病床總計有235床，目前已收治128床、空床107床，空床率45.5%。基隆長庚，重症16名、中症2名、輕症59名；部立基隆，中症5名、輕症33名；三總分院，輕症8名；礦工醫院，輕症1名。

全市校園停課部分，全校停課的有國小2校、幼兒園4校；預防性停課的有幼兒園1校；部分停班的學校包括高中職9校、國中8校、國小19校以及幼兒園29校，共計129班。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日，已累計評估8952人，利用快速通道的有3167人，有5408人完成健康條件審核，符合資格已派案3935人，另有1473人不符合資格。

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