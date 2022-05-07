快訊／蔣萬安PCR陽性「Ct值21」！　身體狀況還好「像感冒」

▲國民黨立委蔣萬安。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／新北報導

國民黨立委蔣萬安7日凌晨表示，他團隊內一名同仁快篩陽性消息，因此他立刻進行快篩，結果呈現陽性，因此前往醫院進行PCR，目前正在等待結果；他中午開直播說明身體狀況表示，他知道PCR狀況是陽性，Ct值21，不過身體狀況還好，像是感冒，目前與太太一人一室隔離，至於孩子昨天一早就已經送到爺爺奶奶家，「很幸運」。

蔣萬安7日凌晨表示，團隊內有一名同仁6日晚間快篩確診，因此他馬上進行快篩，結果也呈現陽性，因此立刻到醫院進行PCR，7日開始團隊的所有行程都取消。

此外，蔣萬安7日中午透過臉書開直播，說明身體狀況及後續隔離規劃，他表示，不好意思讓大家擔心了，他要和大家報告，已經知道PCR結果是陽性，不過身體狀況還好，只是小感冒。不過他在言談進行間，仍然頻頻清喉嚨，疑似喉嚨不舒服。

蔣萬安透過直播說，昨天晚上回到家之後，得知團隊夥伴確診，第一次在家裡做快篩就是「兩條線」，立刻從椅子上跳起來，到醫院做PCR，目前症狀都很輕微「像感冒」，應是與他打疫苗、有運動習慣、年齡有關，並提醒支持者要儘速施打疫苗，大家多留意保重身體。

蔣萬安說，他現在的症狀就是一直咳嗽、流鼻水，聲音也有些沙啞，另外也拿到醫院開的藥，相信遵照醫囑服藥，慢慢就會康復；他預告說，接下來會定期開直播與支持者聊聊，分享隔離期間的想法。