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母親節怎麼過？　高雄大學調查：「排隊買快篩劑送媽媽」排第8

▲▼高雄大學調查母親節怎麼過。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲明天就是母親節了，你想好怎麼過了嗎？（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

明天就是母親節了！你想好怎麼和媽媽過節了嗎？受到疫情的影響，不少民眾對於是否要和以往一樣，找母親、家人一起聚餐、吃飯歡度母親節猶豫不決，根據高雄大學社會網絡創新中心與台灣社會網絡學會的調查，網友們度過母親節以「在家吃飯慶祝」最受歡迎，其次是「送媽媽一個禮物」和「直接包紅包」，第3到第10依序是小孩停課在家忙翻了沒時間想、餐廳吃大餐、帶媽媽到郊外走走、打電話報平安、排隊買快篩劑給媽媽、跟媽媽說我愛妳、陪媽媽追劇。

▲▼高雄大學調查母親節怎麼過。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

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▲高雄大學調查網友母親節怎麼過。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

台灣本土Omicron病例急速增加，單日確診人數已突破3萬，雖然具有強大的感染力，但由於中重症比例極低，相較於去年5月的三級警戒，不少民眾仍正常生活，由於隔離政策不斷修正，也讓民眾擔心隔離造成的工作和生活不便，因此對於社交、聚餐仍抱持著觀望態度，對於今年的母親節，也猶豫著不知道該如何幫媽媽過節。

國立高雄大學社會網絡創新中心與台灣社會網絡學會共同接受iNiN(Influencer & Information)委託，針對社群媒體及主要論壇最近兩週的討論內容進行資料爬取與分析，在不確定因素影響下，網友們慶祝母親節的方式前10依序為：在家裡吃飯慶祝、送媽媽一個禮物、直接包紅包、小孩停課在家忙翻了沒時間想、餐廳吃大餐、帶媽媽到郊外走走、打電話報平安、排隊買快篩劑給媽媽、跟媽媽說我愛妳、陪媽媽追劇。

台灣社會網絡學會理事長楊書成指出，由於輕症比例高，仍有不少網友維持外出用餐方式來慶祝母親節，顯見台灣社會朝向與病毒共存方式的接受度不小。此外，排隊買快篩劑仍然是許多民眾心中最大的擔心與恐慌，因此也有不少網友認為，努力排隊買到快篩劑送給媽媽，也可以讓許多上了年紀、高風險族群的媽媽更安心。

高雄大學資管系主任暨社會網絡創新中心營運長丁一賢強調，確診數大幅增加，的確造成上課、上班不便，特別是許多小學生未打疫苗，再加上停課班數不斷增加，讓許多家長忙得焦頭爛額，根本無法思考如何過母親節。他從自身的經驗發現，不少學生今年母親節也放棄回家，避免將病毒帶回家裡，影響到家中的長輩，也讓打電話報平安成為了另類的慶祝方式。

iNiN數據分析師楊育涵補充，整體資料顯示，網友們還是謹慎小心面對疫情，以簡單又有心意的方式，慶祝這個具有意義的節日。

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