疫情持績發燒　黃偉哲：防疫也要兼顧經濟母親節可改叫外賣在家聚餐

▲台南市長黃偉哲指出，沒有在餐廳用餐還是要用餐，所以鼓勵大家可以外帶、外送、外賣都可以，母親節還是要過的，家人不在餐廳吃也可以在家裡吃。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲對台南當前防疫作為指出，國內阿霞飯店已經停止內用了，所以如果餐廳要停止內用，市府予以尊重，但是還是鼓勵說，大家沒有在餐廳用餐還是要用餐，所以鼓勵大家可以外帶、外送、外賣都可以，節還是要過的，家人還是要一起吃飯，不在餐廳吃也可以在家裡吃。

黃偉哲說，防疫也要兼顧經濟，市府希望的是疫情軟著陸，經濟也不要受損太重，因此在兩個因素的權衡之下，還是希望說疫情不要影響經濟，即便疫情可能再過兩、三個禮拜到達高峰，這段時間大家還是要先忍耐。

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黃偉哲強調，這不是鐵口直斷說什麼時候到高峰就一定到高峰，這要看我們自己的防疫作為跟我們的疫苗接種，跟我們自己的小心謹慎。如果是小心謹慎，大家接種率又高的話，這個高峰就不會太高，然後還會再下來，如果大家都認為說，反正我打三劑了，就完全放鬆，像我們隔壁的韓國、新加坡一樣，疫情高峰可能就會很高，我們不希望這樣，我們希望疫情是軟著陸比較好，不要硬著陸，希望經濟也不要受太大的影響，還是能夠持續成長，所以這部分還是大家要注意的，不要讓疫情升溫太快，這樣會比較好，因為畢竟還是要保留經濟元氣。

黃偉哲說，現在6歲以下孩子還是沒有疫苗接種，可以看到家中小孩子，1人確診，全家都會跟進，為什麼，因為爸爸媽媽都會照顧，照顧的話就會染疫，即便大人染疫多半是輕症或是無症狀，但是不能不慎，市府還是希望呼籲市民朋友們，看到全國疫情這樣，讓人家怵目驚心，大家還是要非常注意。