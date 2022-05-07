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上海市委下軍令狀！　堅持動態清零「打贏上海保衛戰」

▲▼ 上海市委書記、市疫情防控工作領導小組組長李強主 。（圖／翻攝 百家號）

▲ 上海市委書記、市疫情防控工作領導小組組長李強下軍令狀 ，實現社會面清零。（圖／翻攝 百家號）

記者任以芳／綜合報導

上海市衛健委今早通報，昨6日0到24時，新增本土確診病例253例，無症狀感染者3961例，其中175例確診病例為既往無症狀感染者轉歸，78例確診病例和3,943例無症狀感染者在隔離管控中發現。上海市委書記李強昨開會也下軍令狀，堅持動態「清零」政策，從政治和全局的高度充分認識打贏大上海保衛戰的重要性緊迫性，並且取得勝利。

上海最新疫情數據，昨6日上海新增本土新冠肺炎確診病例253例、無症狀感染者3,961例。新增本土死亡13例，最小62歲，最大95歲。13位患者合併有多種晚期惡性腫瘤和嚴重的急慢性基礎疾病，死亡直接原因為晚期惡性腫瘤或基礎疾病。

上海市委、市政府6日晚間召開「堅決打贏大上海保衛戰動員大會」，李強指出，要從政治和全局的高度充分認識打贏大上海保衛戰的重要性緊迫性，毫不動搖堅持「動態清零」總方針，進一步堅定信心、下定決心，振奮精氣神、立下軍令狀，排除萬難、衝鋒攻堅，奮力奪取大上海保衛戰的勝利。

▲上海疫情持續，民眾與志願者艱苦抗疫。（圖／CFP）

▲上海疫情進入社會面清零階段，民眾與志願者艱苦抗疫。（圖／CFP）

李強表示，疫情防控工作正處於「逆水行舟、不進則退」的關鍵時期和吃勁階段，必須堅持再堅持，團結一致向前看、向前衝，拿出破釜沈舟、背水一戰的勇氣，向勝利發起衝鋒。疫情就是命令，防控就是責任，各層各級都要不辱使命、不負重托，對失職瀆職的要嚴肅追責問責。

李強強調，各個工作組、各個專班要走下去，各級幹部要沈下去，主動發現問題，指導基層把該嚴的手勢嚴起來，把困擾的問題解決掉。

上海市委副書記、市長、市疫情防控工作領導小組組長龔正指出，要按照市委要求，更快更緊更實推動疫情防控各項工作，全力實現社會面清零，堅決打贏大上海保衛戰。篩查工作要應檢盡檢，強化「三區」篩查措施，開展掃樓、掃街、敲門行動，做到不漏一戶、不落一人。

綜合陸官媒報導，上海近三分之二的感染者已經治愈出院。截止到4日，全市重點監測的1800家工業企業中，覆工率已經超過了70%，尤其是在第一批660多家重點工業企業中，覆工率已經超過了90%，汽車、集成電路、生物醫藥等重點產業鏈持續恢覆，提升了產能。

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