高雄首創「小兒快篩陽性門診」今啟動！　9醫院4採檢站一次看

▲落實醫療分流，高雄首創「小而快篩陽性有症狀特別門診」。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

國內疫情日日暴增，高雄市長陳其邁宣布，7日起，高雄首創成立「小兒快篩陽性特診」，若快篩陽有症狀，可至4大社區篩檢站、9家醫院就診，由醫師看診進行PCR採檢並評估是否住院；若小兒快篩陽性無症狀，則可至21個社區採檢站進行採檢。

因應兒童染疫雖多輕症，但病情轉變相對成人可能較為難料，高雄市政府於今(7)日起設立小兒快篩陽性社區採檢站特別門診，讓兒童在快篩陽性時能先接受小兒科醫生診療。

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▲▼高雄市長陳其邁昨(6日)晚先到特診視察。（圖／記者許宥孺翻攝）

小兒快篩陽性且有症狀的特診，分別於楠梓射箭場、小港森林公園、高雄展覽館新光停車場及岡山巨輪路站4個社區採檢站，及9大醫院附設小兒特診，由醫師看診進行PCR採檢並評估是否住院，有需要的家長可多加利用。另若小朋友快篩陽性無症狀，請至21個社區篩檢站進行PCR採檢，以落實分流。

陳其邁表示，Omicron感染以輕症或無症狀佔99.6%，而小孩感染有症狀以發燒佔60%，大多數發燒2天就會穩定退燒，所以小兒科醫師會請家長特別注意，若發燒2天未退，或是有喘或消化道腹瀉、嘔吐等症狀，尤其1歲或6個月以下要非常小心；若家中小孩有呼吸道症狀、發燒、咳嗽、流鼻水，請先至小兒科診所接受醫生診療並領取免費快篩採檢。

▼小兒快篩陽性有症狀可至9大醫院、4採檢站就醫。（圖／高雄市政府）

▼小孩有呼吸道症狀、快篩陽性無症狀可至21個社區採檢站PCR。（圖／高雄市政府）

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