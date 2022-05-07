口罩國家隊員工確診　老闆不停工逼上班...台南衛生局說話了

▲台南市長黃偉哲6日下午公布台南新增922人確診病例，傳出其中有台南口罩國家隊員工確診，惟工廠被指控未停工配合疫調。（圖／示意圖，記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市6日確診案新增922例，口罩國家隊也傳出有員工確診，但員工爆料，指業者只讓員工提前下班清消，卻不停工疫調，反而要求員工快篩陰性隔天就上班，業者表示政府未有明確防疫停工標準，尊重員工請假權。對此，台南市生局指出，防疫係照疫調九宮格跟距離的現場狀況去匡列居家隔離者，工廠停不停工是負責人自行決定。

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台南市長黃偉哲6日下午公布台南新增922人確診病例，包含473例男性、449例女性個案，年齡介於未滿10歲至80多歲，發病日介於4月28日至5月5日，84.1%於4日及5日發病，255例為無症狀感染，台南市增加922病例，跟中央流行疫情指揮中心所公布923的病例有差別，因為那個病例是屬於外縣市的，台南922例占全國增加36168位，大概是2.5％。

傳出台南國罩國隊工廠員工指控，台南公布的922人中，有該工廠員工確診，5日業者緊急請其他員工提早下班進行清消外，並返家快篩，且不先停工，待衛生局完成疫調匡列，就要求快篩陰性員工隔天來上班，令員工不滿業者不顧工廠可能成為新的傳播鏈及生產的口罩被污染成感染源的風險，而執意不停工，待衛生局疫調完成再開工。

據了解業者喊冤表示，目前防疫規範並未明確指引停工標準，也尚未接獲衛生局疫調通知，業者自行自主應變清消，且將確診者經手的前三天口罩全部銷毀，並請員工返家自行快篩，安全無虞後隔天來上班，與確診者密切接觸者3天後再來上班。

對此，台南市勞工局指出，工廠是否因防疫停工，係衛生局的業務，依規定業者必須同意勞工請防疫假，且不得扣其全勤，但是否影響考績及年終獎金則無明文規範。

台南市衛生局指出，防疫係照疫調九宮格跟距離的現場狀況去匡列居家隔離者，工廠停不停工是負責人自行決定。但衛生局會派員調查釐清，一切依現行防疫規定及準則辦理。