撐不住了！新竹客運「桃竹苗」34路線全面停駛　9／14走入歷史　　

▲營運超過百年歷史的新竹客運，因不敵疫情影響，預計9月將走入歷史。（圖／翻攝自新竹客運網站）

記者黃孟珍／新竹報導

受疫情影響，各行業面臨嚴重衝擊；營運超過百年歷史的新竹客運，因近2年深受新冠肺炎影響，載客率下跌近5成，業者不堪負荷虧損，擬定今年9月12號營運許可證到期後將不再繼續營運，影響桃竹苗共34條路線，新竹市監理所還在持續與業者協商及討論。

因近年人口少子化及高齡化影響，客運駕駛出現短缺現象，近2年更因疫情肆虐，致許多搭乘公共運輸之民眾，都不敢搭乘大眾運輸工具，導致載客率下跌近5成；雖2021年度中央政府已陸續補助新竹客運相關路線之虧損，仍因不堪虧損，於2022年3月30日申請34條公路客運路線不續營之申請。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新竹市監理站表示，這34條路線橫跨桃竹苗等3各縣市，包含新竹縣市內的24條路線、桃園的3條路線，以及苗栗縣境內的7條路線，影響較大的就是通勤族學生、上班族或者固定要去醫療診所就醫的老人家，及一些偏鄉的民眾；不少民眾得知消息後，紛紛表示惋惜與不捨。

不過，新竹市監理站也強調，已展開輔導新竹客運循監理程序，蒐集桃竹竹苗4縣市政府相關意見，預計於2022年5月底前邀請學者專家及該等地方公路主管機關會商，朝路線優化、路線補貼調整、開放其他有意願經營業者接駛、請地方政府因應當地民眾所需以市區客運接手等方式，與業者、地方政府攜手努力，以維持該等路線之旅運服務，確保居民基本民行。若確定新竹客運不再營運，客運也不會馬上停止，還是會有緩衝期。

►國三2死重大車禍！大貨車載「5萬劑快篩劑」 猛追撞路肩2工程車



