台中市府首邀科博館認養公車站　2站體帶旅客進入侏儸紀世界

▲公車站有侏儸紀恐龍！科博館與台中市府簽約認養公車站體。（圖／記者游瓊華攝，下同）



記者游瓊華／台中報導

台中市政府積極推動公車候車亭及專用道站體活化，首次邀請國立自然科學博物館參與認養台灣大道公車專用道「科博館站」雙向共2座站體，站體內外彩繪，結合侏儸紀史前風格，帶領民眾走進科學人文的奇妙世界，今天台中市政府與科博館舉行認養簽約儀式。

市長盧秀燕表示，科博館雙向站體由國立科博館認養，感謝館長焦傳金率領團隊把科博館最有趣、重要的象徵「恐龍」設計在2座站體上，其中1座站體內搭配浩瀚星雲彩繪，另1座則搭配原生特有種植物意象，相信恐龍迷一定很高興，歡迎大家參觀。

盧秀燕指出，台灣大道公車專用道全線一共39座站體，站體原由市府照顧，啟用後一直未大整修，市府於去年至今年編列近4千萬元預算將站體除汙、整修破損處及粉刷並，開放企業長期認養，對於企業認養，市府均會審圖，致力提升都市景觀。

國立自然科學博物館館長焦傳金指出，公車專用道「科博館站」站體內外，白天晚上都十分美麗，希望藉由認養帶動其他機構為其餘站體做出各有特色的展示，歡迎大家來「科博館站」參觀、打卡，並走訪科博館。

交通局表示，專用道每日運量可達7萬人次，而科博館站點位於台灣大道，每日候車約有2千多人，為重要大眾運輸候車節點，附近有金典酒店、廣三SOGO百貨、國立自然科學博物館及植物園等藝文、觀光與商業精華區域，更是勤美綠園道連接科博館的重要樞紐，科博館以其著名意象打造煥然一新的站體風貌，能感受到科博館氛圍，延伸科博館體驗，提升民眾公車候車環境也創造特色市容。