網傳上公廁確診、吃蒜頭灌芝麻油可防疫？　醫生：缺乏實證

▲網傳上公廁確診、吃蒜頭灌芝麻油可防疫？醫生駁斥。（圖／茂盛醫院提供，下同）



記者游瓊華／台中報導

台灣累計20萬確診人數，中央流行疫情指揮中心推估恐達總人口數的15%，即超過300萬人將染疫。坊間流傳吃大蒜、喝芝麻油可預防新冠病毒，對此，醫師駁斥缺實證，建議民眾如果擔心，可以備存退燒藥、止痛、止咳、止鼻水、防止上吐下泄等功效的藥物為主。至於，中國傳出上公廁的染疫事件，醫師認為，應是環境污染所致，徹底洗手、勿觸口鼻才是王道。

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茂盛醫院家醫科呂昀珊醫師指出，染疫的臨床症狀像一般感冒，會產生呼吸道症狀，用藥目的在於減緩不適、避免急診的風險，所以備存以退燒止痛、止咳、止鼻水、防止上吐下泄等功效的藥物為主。有些民眾會購買抗生素備用，但呂昀珊醫師直言，抗生素對新冠病毒不一定有效，若已是重症者，應該馬上到醫院就醫，而不是自己使用抗生素，因為有些人會產生過敏或其他反應，所以會存有風險。

▲醫師建議民眾如果擔心，可以備存退燒藥、止痛、止咳、止鼻水、防止上吐下泄等功效的藥物為主。



近期疫情升溫，呂昀珊提醒高齡、慢性病患、孕婦要特別小心，因為他們染疫之後形成重症的風險會提高，尤其母親節快來了，聚餐時會拔下口罩，並近距離長時間接觸，染疫的機率大增，群體活動最好能免則免，同時也要提高防疫措施的強度，自我保護。