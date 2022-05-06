快訊／台中+1890！10大足跡熱點曝　旱溪夜市、逢甲夜市入列

▲台中+1890 ！10大足跡熱點「旱溪夜市、逢甲夜市、北區運動中心」。（圖／市府提供）
記者游瓊華／台中報導
中央流行疫情指揮中心公布今天全國今(6)日本土確診新增3萬6168例，台中市本土個案新增1890例。有關今日新增確診個案熱點足跡，衛生局說明，包括超級巨星自助式KTV豐原向陽店；水湳市場、沙鹿統一黃昏市場、沙鹿公有零售市場、旱溪夜市、勤美誠品、建國市場；東興市場、北區國民運動中心、超級巨星河南店、梧棲大都會自助式KTV、逢甲夜市、豐原第一公有零售市場等。
▲盧秀燕呼籲大家返家過母親節前要先快篩，快篩陰性家人安心。（圖／市府提供）
市長盧秀燕今日於防疫記者會表示，全國新增個案數較昨天增加約2成，這週末是母親節，預期會有很多民眾返家與家人團聚，呼籲大家返家前要先快篩，快篩陰性家人安心。
台中市本土個案新增1890例，其中620位確診個案為接觸者發病，校園群聚佔102例，職場群聚佔120例，家庭朋友群聚佔398例，其餘持續調查中。
盧秀燕指出，居家照護截至今日上午10時，申請居家照護已進行8576位評估，其中6,977位已收案居家照護，967位評估中，632位未符合收案條件。目前台中市專責病床，從5月3日的352床增加至542床，其量能已增加53%，感謝衛生局同仁的努力與各大醫療院所的配合。在專責病床總床數542床中，目前已使用數為234床(43.17%)、可使用數為308床(56.83%)。
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