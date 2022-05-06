快訊／台中+1890！10大足跡熱點曝　旱溪夜市、逢甲夜市入列

中央疫情指揮中心6日公布國內本土病例新增3萬6168例，其中基隆新增1427例。對此，基隆市長林右昌表示，在這1427例中，男女比例（男性674人、女性753人）；年齡別以25-34歲最高，有271人占比近19%，其次是35-44歲，有238人占比近17%，另外75歲以上的長者有56人，65-74歲有113人，6歲以下有88人。