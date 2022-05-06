快訊／台中逾300校停班課　國三生5／16-20全面線上教學

▲盧秀燕宣布，國三生自5/16-20全採線上教學，安心迎接到來的國中會考。（圖／市府提供）



記者游瓊華／台中報導

台中今天新增確診本土個案達1890例，續創疫情以來新高。台中市長盧秀燕今天宣布，國中三年級的學生即將在5/21、5/22參加國中會考，為守護考生安心升學措施，國中三年級學生5/16至5/20暫停實體課程，也就是會考前一周實施線上教學，國三學生不需到校，減少染疫風險也省去通勤時間，安心唸書準備升學考試。

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教育局表示，今年中投考區國中教育會考試務工作輪由市立豐原高中承辦，報考人數為3萬0805人（台中2萬6695人），分別安排於34個考場學校(台中26個)，試場939間，是全國最大的考區。

盧秀燕表示，隨著疫情持續升溫，校園確診人數也不斷增加，目前已逾300校停班課，教育局已建置遠端教學機制，設置台中市線上教學資源專區，落實防疫不鬆懈，學習不中斷，市府關注升學孩子的需求，國中三年級的學生即將參與國中會考，台中市希望讓孩子們安心升學，減少學生接觸感染或遭匡列隔離，減輕學生壓力。

為即時控管校園疫情與校園匡列居隔者防疫需求，市府教育局向中央爭取快篩試劑，昨天起已透過全市5處中心學校發放，截至今天中午為止，已發放279校次、共2萬3552劑快篩試劑。

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