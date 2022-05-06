疫情嚴峻台西警分局超前部署　組立關懷小組備關懷包

▲台西警分局由各單位主管組成關懷小組，並由台西警友辦事處準備豐盛的防疫關懷包。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

國內新型冠狀病毒病COVID-19疫情持續延燒，陸續傳出警察確診，雲林縣警察局台西分局成立「關懷小組」，透過關懷機制的啟動，將提供確診染疫或被匡列隔離同仁關懷慰問，在隔離期間主動提供需求與協助，以減緩其心理不安情緒並提供最即時服務，關懷同仁的健康。

▲防疫關懷包送至居家隔離警員家門置放，保持距離交付。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台西警分局轄區包含台西鄉、麥寮鄉、四湖鄉、東勢鄉，依據雲林縣衛生局資料確診者累計有178例；台西警分局目前並無警員確診，僅2名警員預防性居家隔離中，警分局由各單位主管組成關懷小組，並由台西警友辦事處準備豐盛的防疫關懷包，內含豐富健康營養補給品，只要有警員居家隔離立即啟動關懷作為。

▲台西警分局防疫關懷小組，在安全距離下關心居家隔離警員。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台西警友辦事處主任吳祥斌表示，第一線執勤員警時常需要面對不特定之群眾，所以染疫的風險增加，若不幸且隔離時常使人感到無助，無論是對民眾、同僚或是員警家人，傳染的風險都是無法預料，所以特別準備防疫關懷包，給遭隔離的警察同仁打氣，也提供一份暖心的關懷。

台西警分局長黃念生除感謝警友辦事處對同仁的關心與支持也指出，目前疫情嚴峻，本分局十分重視員警健康，透過關懷小組成立，關心員警健康及心理輔導，即時提供各項協助，防疫關懷包將優先分配給確診及居家隔離之員警，讓同仁能在隔離期間也能感受到暖心，希望疫情期間同仁及民眾都能保護好自己，維持身體健康。

▲台西警分局由各單位主管組成關懷小組，並由台西警友辦事處準備豐盛的防疫關懷包。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►疫情嚴峻思念不減 雲林二監1600人母親節電話孝親道感謝

►雲林+240斗市最多 95校停班課、居家照護突破1000人

►雲林汽機車相撞炸成火球！ 女騎士噴飛送醫不治

►台西鄉長收賄案偵結起訴 林芬瑩、丁文彬夫妻各150萬交保

►雲林+242！5大感染鏈長照機構佔53例 12歲以下累計234人確診