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彰化確診兒童居家照護啟動　中醫備妥千份「清冠一號」護童

▲▼12歲以下兒童萬一確診，目前無西藥可用，彰化縣中醫界備妥1000份清冠一號藥方，守護兒童。（圖／彰化縣政府提供）

▲▼12歲以下兒童萬一確診，目前無西藥可用，彰化縣中醫界備妥1000份清冠一號藥方，守護兒童。（圖／彰化縣政府提供，下同）

記者鄧木卿／彰化報導

目前6至11歲兒童已開始施打疫苗，彰化縣長王惠美表示，兒童萬一確診目前沒有抗病毒西藥可使用，中藥「清冠一號」經臨床證實兒童能吃且具療效，彰化已有50多名孩童正服用治療中，縣政府防疫超前佈署，中醫界今天宣布啟新冠確診兒童清冠一號居家照護專案，已備妥1000份藥方，守護兒童健康。

▲▼12歲以下兒童萬一確診，目前無西藥可用，彰化縣中醫界備妥1000份清冠一號藥方，守護兒童。（圖／彰化縣政府提供）

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縣長王惠美表示，以往對於新冠疫情確診者的治療方式大多以西醫為主，近年來中醫研究所研發出清冠一號中藥配方，去年經過臨床試驗證實有效，由於12歲以下孩童大多數尚未接種疫苗，抗病毒的西藥也就無法使用，因此彰化縣基層中醫診所自5月1日起加入居家照護團隊，不但提供確診個案視訊診療，並將清冠一號的藥方用在確診兒童上。

▲▼12歲以下兒童萬一確診，目前無西藥可用，彰化縣中醫界備妥1000份清冠一號藥方，守護兒童。（圖／彰化縣政府提供）

中華民國中醫師公會全國聯合會副秘書長陳博淵（榮癸貞中醫診所院長）表示，根據衛福部的規定，經過中醫診斷，確診者如果符合體質，就能夠服用清冠一號，不僅適用大人，對兒童也非常有用，如果有相關需求，可以向中醫診所聯繫，清冠一號主要針對確診者，没有確診者飲用增強免疫力的中藥材即可，無須服用清冠一號。

▲▼12歲以下兒童萬一確診，目前無西藥可用，彰化縣中醫界備妥1000份清冠一號藥方，守護兒童。（圖／彰化縣政府提供）

彰化縣中醫師公會理事長彭德桂表示，診所遠端視訊診療24小時開放，他凌晨5點即先遠端視訊診療一名個案，2年多來清冠一號治療重症、輕症已證實有療效，目前已找到廠商，準備1000份孩童的劑量，提供給彰化縣的確診兒童使用。

彭德桂說，「清冠一號」是用來治療新冠病毒，不是用來保養身體的，因為「清冠一號」屬於寒性中藥組合劑，以扶正祛邪治療原則，扶正與祛邪相輔相成，以達到除病固本的目的，因此呼籲民眾，不要跟有需要的確診者搶「清冠一號」。

彭表示，預估彰化縣至少會有2千名孩童確診，初期先準備1千份，從5月1日至今，已經收治了50多名確診孩童，「清冠一號」大人小孩都可以服用，只是劑量多寡，中醫師會針對個案的體質、病情變化，另外再調製科學中藥，而且免費供應，不用刷健保卡申報，科學中藥所需之費用由全聯會及中醫師公會經費支應。

上午出席居家照護團隊成立記者會除縣長外，還有彰化縣中醫師公會理事長彭德桂、中華民國中醫師公會全國聯合會副秘書長陳博淵、彰化基督教醫院中醫部主任黃頌嚴、彰化基督教醫院中醫臨床技能暨資訊整合中心代理主任陳運泰、衛生局副局長尚筱菁等。

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