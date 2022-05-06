警抄地下農藥工廠　查扣6公噸假貨...現場驚見「最毒農藥」

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林是農業大縣，竟有不法業者為求暴利私製偽劣農藥。雲林經營農藥行黃姓、李姓父子三嫌自製偽劣農藥再貼上合法農藥標籤，以高於市價對外銷售獲取暴利，雲林地檢署指揮相關單位成立專案小組，5月2日搜索地下工廠及涉案農藥零售店等處所，查扣農藥原體、半成品、標籤，全案依違反農藥管理法偵辦。

▲雲林檢警於農藥行查扣貼上合法標籤之偽製農藥。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



雲林地檢署檢察官段可芳指揮海巡署雲林查緝隊、彰化查緝隊、虎尾警分局、雲林縣調查站，與動植物防疫檢疫局、雲林縣府動植物防疫所組成專案小組，於5月2日執行查緝，同步搜索雲林轄內偽農藥地下工廠、經銷倉庫及涉案農藥零售店等處所，當場查扣「克凡派chlorfenapyr（殺蟲劑，俗稱好時機）」、「克蟲霸（殺蟲劑，因滅汀）」等。

▲雲林檢警於農藥行查扣貼上合法標籤之偽製農藥。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

多種自製地下偽劣農藥成品、農藥原體、半成品總數共約6公噸，現場查獲大批非法農藥標籤、包裝材料及各式生產器械，其中更疑似含有行政院農業委員會自今年4月15日起公告禁止輸入及製造，2026年將全面禁用的「陶斯松Chlorpyrifos（殺蟲劑，俗稱毒絲本）」，待檢驗確認，全案將依違反農藥管理法偵辦。

▲雲林檢警於農藥行查扣貼上合法標籤之偽製農藥。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

檢方調查指出，專案小組於2日搜索崙背鄉、大埤鄉之地下工廠、農藥行後，將經營之被告黃姓(男、50年次)、李姓父子（男、49年次、77年次）等3人帶回偵訊，並當場查扣多種自製偽劣農藥，3嫌將農藥分別置放在地下工廠與貼上合法標籤予農藥行銷售，陷害不知情農民誤用並以高於市價銷售獲取暴利。

▲不肖業者於倉庫放置準備貼標販售之僞製農藥。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

檢方說明，以現場緝獲的「因滅汀」為基準，每公升成品約2000元計算，粗估獲利高達1800萬元，檢察官訊後認為黃姓、李姓父子3人涉嫌違反農業管理法、詐欺、虛偽標記等罪嫌涉嫌重大，然念及被告均坦承犯行，且承諾繳交犯罪所得，因此訊後均請回。

▲專案小組於地下工廠查扣各式生產器械。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林地檢署表示，依據農藥管理法規定，如違法製造、加工、分裝或輸入偽農藥，最重可處5年以下有期徒刑，併科1百萬元以上5百萬元以下罰金；另販賣或意圖販賣陳列、儲藏，處3年以下有期徒刑，併科50萬元以下罰金。

雲林地檢署檢察長洪家原呼籲，此等偽劣農藥一旦流入市面，將嚴重危及國人健康，殘留農藥也會對自然生態環境系統及身體健康造成嚴重影響，民眾若發現有偽劣農藥或禁用農藥於市面流通、使用，請盡速向相關單位檢舉，本署定嚴正執法，避免此等農藥危害國人健康。

▲於地下農藥工廠查獲各式標籤。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



▲雲林檢警查獲偽製農藥地下工廠，共查獲6公噸誠品半成品及農藥原液亦驚見禁藥。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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