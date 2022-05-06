　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

警抄地下農藥工廠　查扣6公噸假貨...現場驚見「最毒農藥」

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林是農業大縣，竟有不法業者為求暴利私製偽劣農藥。雲林經營農藥行黃姓、李姓父子三嫌自製偽劣農藥再貼上合法農藥標籤，以高於市價對外銷售獲取暴利，雲林地檢署指揮相關單位成立專案小組，5月2日搜索地下工廠及涉案農藥零售店等處所，查扣農藥原體、半成品、標籤，全案依違反農藥管理法偵辦。

▲雲林檢警查獲偽製農藥地下工廠，共查獲6公噸誠品半成品及農藥原液亦驚見禁藥。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林檢警於農藥行查扣貼上合法標籤之偽製農藥。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林地檢署檢察官段可芳指揮海巡署雲林查緝隊、彰化查緝隊、虎尾警分局、雲林縣調查站，與動植物防疫檢疫局、雲林縣府動植物防疫所組成專案小組，於5月2日執行查緝，同步搜索雲林轄內偽農藥地下工廠、經銷倉庫及涉案農藥零售店等處所，當場查扣「克凡派chlorfenapyr（殺蟲劑，俗稱好時機）」、「克蟲霸（殺蟲劑，因滅汀）」等。

▲雲林檢警查獲偽製農藥地下工廠，共查獲6公噸誠品半成品及農藥原液亦驚見禁藥。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林檢警於農藥行查扣貼上合法標籤之偽製農藥。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

多種自製地下偽劣農藥成品、農藥原體、半成品總數共約6公噸，現場查獲大批非法農藥標籤、包裝材料及各式生產器械，其中更疑似含有行政院農業委員會自今年4月15日起公告禁止輸入及製造，2026年將全面禁用的「陶斯松Chlorpyrifos（殺蟲劑，俗稱毒絲本）」，待檢驗確認，全案將依違反農藥管理法偵辦。

▲雲林檢警查獲偽製農藥地下工廠，共查獲6公噸誠品半成品及農藥原液亦驚見禁藥。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林檢警於農藥行查扣貼上合法標籤之偽製農藥。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

檢方調查指出，專案小組於2日搜索崙背鄉、大埤鄉之地下工廠、農藥行後，將經營之被告黃姓(男、50年次)、李姓父子（男、49年次、77年次）等3人帶回偵訊，並當場查扣多種自製偽劣農藥，3嫌將農藥分別置放在地下工廠與貼上合法標籤予農藥行銷售，陷害不知情農民誤用並以高於市價銷售獲取暴利。

▲雲林檢警查獲偽製農藥地下工廠，共查獲6公噸誠品半成品及農藥原液亦驚見禁藥。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲不肖業者於倉庫放置準備貼標販售之僞製農藥。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

檢方說明，以現場緝獲的「因滅汀」為基準，每公升成品約2000元計算，粗估獲利高達1800萬元，檢察官訊後認為黃姓、李姓父子3人涉嫌違反農業管理法、詐欺、虛偽標記等罪嫌涉嫌重大，然念及被告均坦承犯行，且承諾繳交犯罪所得，因此訊後均請回。

▲雲林檢警查獲偽製農藥地下工廠，共查獲6公噸誠品半成品及農藥原液亦驚見禁藥。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲專案小組於地下工廠查扣各式生產器械。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林地檢署表示，依據農藥管理法規定，如違法製造、加工、分裝或輸入偽農藥，最重可處5年以下有期徒刑，併科1百萬元以上5百萬元以下罰金；另販賣或意圖販賣陳列、儲藏，處3年以下有期徒刑，併科50萬元以下罰金。

雲林地檢署檢察長洪家原呼籲，此等偽劣農藥一旦流入市面，將嚴重危及國人健康，殘留農藥也會對自然生態環境系統及身體健康造成嚴重影響，民眾若發現有偽劣農藥或禁用農藥於市面流通、使用，請盡速向相關單位檢舉，本署定嚴正執法，避免此等農藥危害國人健康。

▲雲林檢警查獲偽製農藥地下工廠，共查獲6公噸誠品半成品及農藥原液亦驚見禁藥。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林檢警查獲偽製農藥地下工廠，共查獲6公噸誠品半成品及農藥原液亦驚見禁藥。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲於地下農藥工廠查獲各式標籤。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林檢警查獲偽製農藥地下工廠，共查獲6公噸誠品半成品及農藥原液亦驚見禁藥。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林檢警查獲偽製農藥地下工廠，共查獲6公噸誠品半成品及農藥原液亦驚見禁藥。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林檢警查獲偽製農藥地下工廠，共查獲6公噸誠品半成品及農藥原液亦驚見禁藥。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林檢警查獲偽製農藥地下工廠，共查獲6公噸誠品半成品及農藥原液亦驚見禁藥。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►疫情嚴峻思念不減　雲林二監1600人母親節電話孝親道感謝

►雲林+240斗市最多　95校停班課、居家照護突破1000人

►台西鄉長收賄案偵結起訴　林芬瑩、丁文彬夫妻各150萬交保

►雲林+242！5大感染鏈長照機構佔53例　12歲以下累計234人確診

►西螺果菜市場傳播鏈爆發！病毒帶進家戶、校園　4措施加強防疫

►這台899元的小機器，讓你立刻有「光滑嫩肌」！

ET快訊
沒PCR「竟被確診」收居隔通知！　衛福部回：那現在要怎樣
女裸身驚醒！　房東兒拿鑰匙闖入性侵
快訊／遭指是高登金主　昶虹首發聲回應
快訊／陳建仁回應快篩爭議！　再嗆「好好看書可增長智慧」
女星兒打完疫苗「氣胸肺塌陷」！緊急開刀
女網紅全裸「美胸依偎700年聖樹」！　峇里島民要關她
催生前產婦確診！醫護全防護上陣　女嬰順利誕生未感染
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女裸身驚醒「房東兒躺旁邊」　否認偷鑰匙潛入...詭搭電梯全都錄

婦喊「先生」秒被K頭　「誤聽成畜生」拖吊場警衛：太常被罵了

台66線當賽道競飆失控！撞圍觀人群釀2死3傷　害命2男判賠247萬

警抄地下農藥工廠　查扣6公噸假貨...現場驚見「最毒農藥」

桃園男竊工地機具失風落跑！捨不得到嘴肉飛了　返回取贓落網

快訊／高登董座涉詐欺風暴！今下午2時將親上火線說明

快訊／高雄米糕老店貨梯夾死女送貨員！意外原因曝　市府勒停業

快訊／炸彈恐嚇信又來了！「桃機、台北101將於8日爆炸」

警悚畫面曝！轎車右轉擦撞機車　騎士人車失控直衝路燈倒地

清潔隊員一個位子賣150萬！北港鎮長蕭永義大賺750萬判刑定讞

安珀赫德淚崩：他撕掉我內褲！　控強尼戴普「伸手指進去搜身」

白目貓拆家「套套全打洞」　媽氣炸找真凶：差點出人命

《黑幫少爺愛上我》浴室全裸激戰　超大尺度腐女嗨爆「泰劇BL天花板」

連千毅之亂大哥出來喬　警政署挨轟軟得像麻糬

柯文哲預言進入黑暗時期　陳時中：離PCR極限還遠

狂租鄉下透天厝種大麻　3嫌撈640萬網購設備露餡

高中生搞大肚子遭逼墮胎　兒怒吼爸「讓我丟臉一輩子」超心碎

等紅燈後座女友大熱唱　男友尷尬扶額想找洞鑽

聰明柯基學主人跛腳！　一拐一拐前進掌握精髓

夫帶亡妻布條重遊南橫　「怕她在等我實現承諾」

女裸身驚醒「房東兒躺旁邊」　否認偷鑰匙潛入...詭搭電梯全都錄

婦喊「先生」秒被K頭　「誤聽成畜生」拖吊場警衛：太常被罵了

台66線當賽道競飆失控！撞圍觀人群釀2死3傷　害命2男判賠247萬

警抄地下農藥工廠　查扣6公噸假貨...現場驚見「最毒農藥」

桃園男竊工地機具失風落跑！捨不得到嘴肉飛了　返回取贓落網

快訊／高登董座涉詐欺風暴！今下午2時將親上火線說明

快訊／高雄米糕老店貨梯夾死女送貨員！意外原因曝　市府勒停業

快訊／炸彈恐嚇信又來了！「桃機、台北101將於8日爆炸」

警悚畫面曝！轎車右轉擦撞機車　騎士人車失控直衝路燈倒地

清潔隊員一個位子賣150萬！北港鎮長蕭永義大賺750萬判刑定讞

亞洲首座「元宇宙XR Hub Taiwan」啟用　蔡英文與孫曉雅出席啟用典禮　

北市機關瘋買快篩劑！警察局每劑180元買最貴　衛生局每劑買59元最便宜

《藍調時光》學霸盧允瑞的小清新風格　只靠西外、短T就穿出自信感

狗妹強勢「嘴嘟姐姐臉上」　她歪嘴撇頭...臉上滿滿嫌棄媽笑爛

LIVE／診所加入PCR、電子圍籬退場　陳時中最新說明

美股驚魂！40年老手喊「和其他人一樣害怕」　市場心態徹底崩壞

快訊／陳將双隊友快篩陽性　取消出席今日兄弟開球

沒PCR「竟被確診」收居隔通知！衛福部回：要怎樣？　崩潰過程曝

張家小弟達陣…黃老師聽斗內狂怒「超負荷算老幾」　網笑噴：老三

大考前應戰營養素秘笈！醫師推薦這兩種吃出記憶力鞏固晶亮

騎士情侶等紅燈「揉乳30秒」畫面曝光！網笑：手法像麵包師傅

社會熱門新聞

即／女被貨梯斷脖亡！她一早來送貨　搭貨梯意外慘死　

即／桃園41歲確診男陪兒玩耍突倒地亡　檢公布死因

「高登」公司空無一人現場曝光

瑪莎拉蒂惡少看守所吃養好　竟成胖娃娃

正妹醒來發現棉條消失　驚覺遭好友亂來崩潰

即／高雄米糕老店貨梯夾死女送貨員！意外原因曝

即／新北80多歲婦病逝家中　曾跑3醫院全爆滿

即／疑求愛不成！樹德科大男大生持刀猛割女同學頸

快訊／炸彈恐嚇信又來了！桃機、101將爆炸

台南阿伯脫口罩逛夜市　遭廟公暴揍3分鐘

即／鹿希派緩起訴　持有大麻「驗尿陰性」

惡少砸錢請8律師＋秒籌200萬阻房產扣押

連千毅慘了！刑事局掃黑內容曝光

即／縱火奪6命！男租客爽逛超商買泡麵　下場出爐

更多熱門

相關新聞

雲林二監1600人母親節電話孝親道感謝

雲林二監1600人母親節電話孝親道感謝

「阿母請保重，母親節快樂！」雲林第二監獄5月4、5日兩天，隨新建舍房大樓竣工落成，亦陸續開始接收其他矯正機關移入的收容人，在母親節時受刑人身處異地，能在節日前夕與最思念的家人通電話說上幾句暖與互相打氣祝福，就是收容期間雙方最大的安慰，也是帖穩定情緒的良藥。

雲林+240　95校停班課、居家照護破1000人

雲林+240　95校停班課、居家照護破1000人

雲林汽機車相撞起火　女騎士噴飛送醫不治

雲林汽機車相撞起火　女騎士噴飛送醫不治

獲中央3.5億補助　立委爭取虎尾芒果大道拓建

獲中央3.5億補助　立委爭取虎尾芒果大道拓建

新北3男雲林鄉下種大麻　上網買裝備露餡

新北3男雲林鄉下種大麻　上網買裝備露餡

關鍵字：

偽農藥雲林地下工廠農民農藥行雲林地檢署崙背鄉大埤鄉

讀者迴響

熱門新聞

隋棠確診首發聲！　轟「隱匿不報很缺德」身體狀況曝光

大S婚後首度露面　「鎖骨新刺青」放閃具俊曄

即／女被貨梯斷脖亡！她一早來送貨　搭貨梯意外慘死　

他「全身麻」奔藥局　喝完店員倒的3杯水竟暴斃

別打1922！她快篩陽「關鍵1步驟」隔天收確診簡訊

陸男PO台灣辣妻罵人影片登熱搜！羨煞百萬網友

史上最懶惰3星座！Top 2讓人猜不出

即／桃園41歲確診男陪兒玩耍突倒地亡　檢公布死因

「高登」公司空無一人現場曝光

瑪莎拉蒂惡少看守所吃養好　竟成胖娃娃

南橫公路「大關山隧道」水泥壁傳卡7人遺體　恐怖原因曝光

安珀赫德淚訴「酒瓶性侵」過程

王世堅砲轟陳時中！　沒超前部署

快訊／瘦子無預警宣布結婚！

騎車遭撞翻！他見正妹駕駛長髮露肩秒消氣

更多

最夯影音

更多
安珀赫德淚崩：他撕掉我內褲！　控強尼戴普「伸手指進去搜身」

安珀赫德淚崩：他撕掉我內褲！　控強尼戴普「伸手指進去搜身」
白目貓拆家「套套全打洞」　媽氣炸找真凶：差點出人命

白目貓拆家「套套全打洞」　媽氣炸找真凶：差點出人命

《黑幫少爺愛上我》浴室全裸激戰　超大尺度腐女嗨爆「泰劇BL天花板」

《黑幫少爺愛上我》浴室全裸激戰　超大尺度腐女嗨爆「泰劇BL天花板」

連千毅之亂大哥出來喬　警政署挨轟軟得像麻糬

連千毅之亂大哥出來喬　警政署挨轟軟得像麻糬

柯文哲預言進入黑暗時期　陳時中：離PCR極限還遠

柯文哲預言進入黑暗時期　陳時中：離PCR極限還遠

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面