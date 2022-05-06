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北市匡列竟有2套標準！教育局、衛生局認定不同　學生居隔完發現沒被匡

▲台北市議員戴錫欽質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員戴錫欽質詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎本土疫情升溫，校園、補習班等地也成為疫情重災區。台北市議員戴錫欽爆料，北市近來上演「匡人之亂」，衛生局、教育局對於補習班與課照中心確診者的同班師生，是否該「全匡列」竟有不同標準，引發民怨。

對此，教育局回應，為防止病毒擴散，在接獲通報學生確診時，第一時間會請學校、補習班、社團等相關單位進行接觸者的造冊，提供衛生局進行疫調匡列。為加速行政作業流程，5月3日起匡列居隔工作已由衛生局委託授權教育局、學校處理，倘個案有實際居隔事實，後續將由教育局視個案情形補發居隔通知書給家長。

戴錫欽表示，近期接獲不少補習班家長陳情，小孩的幼兒才藝補習班同班學童在今年4月底時被通報確診，幾天後家長們接獲教育局及業者通知「確診者同班同學只要上超過1節課就是密切接觸者」，並需提供「接觸者清冊」。但在家長提報名單，並依照「密切接觸者定義，居隔在家」，沒想到在居隔結束後，竟「拿不到居隔單」。

經調查發現，衛生局及教育局對於「密切接觸者」的認定，都是「曾共同上課超過1節課，或未戴口罩共處超過15分鐘」。但據了解，教育局為了避免「學習環境的染疫情況擴大」，所以超前部署，故要求各補習班業者通知家長「若符合密切接觸者的要件，就要居家隔離」。

然而，衛生局卻只對於「高中職以下學校、幼兒園」的「同班師生」密切接觸者全匡列；但補習班的同班師生部分，衛生局就不一定全匡列，要視疫調人員的「心證」，導致衛生局與教育局後來對於匡列及居隔的對象，有認知差異及發生雙標狀況，致使民怨連連。

戴錫欽說，雖然市府從5月4日起，授權予教育局「疫調、匡列及開立居隔單」權責，但這將產生「能否溯及既往」與台北市教育局只能幫戶籍台北市的補習班學生開居隔單，但其他縣市戶籍的學生無法開立的問題。

戴錫欽呼籲，隨著確診者日以千例增加，確診者及居隔者是以萬例倍增，教育局需針對「疫調、匡列及開立居隔單」的行為，衍生出的溯及既往、無法幫外縣市同班同學開立居隔單等問題，儘速研議提出改善方案。

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